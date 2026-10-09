DOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA ŠIROM BEOGRADA I VOJVODINE: Stigli preteći mejlovi, MUP odmah reagovao
U VIŠE osnovnih i srednje škola u Beogradu i Novom Sadu, kako se nezvanično saznaje, stigla je dojava o postavljenim bombama.
Lokalni mediji prenose da se isto jutros desilo i u još nekim delovima Vojvodine.
Obaveštenja su upućena putem elektronske pošte, nakon čega je usledila brza reakcija nadležnih službi.
Na teren su odmah upućene kontradiverzione (KD) ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi izvršile detaljan pregled školskih objekata i prostorija.
Nakon izvršenih provera, utvrđeno je da su sve dosadašnje dojave bile lažne i da su učenici i zaposleni bezbedni.
Škole u kojima su pregledi završeni nastavljaju sa redovnim aktivnostima i izvođenjem nastave.
Nadležni organ nastavljaju rad na identifikaciji osoba koje su poslale lažne dojave.
Kako se saznaje, dojave su pristigle u osnovne i srednje škole u Novom Sadu, Temerinu, Bečeju i Žablju, a nove prijave pristižu i iz drugih naselja u Vojvodini.
Dojave su stizale na mejl adrese više obrazovnih ustanova sa navodima da su u prostorijama škola postavljene eksplozivne naprave.
Ekipe policije su na terenu i obavljaju se pregledi objekata škola u Novom Sadu.
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(Blic)
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