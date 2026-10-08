Evo kad i gde uživo možete da gledate Tv prenos meča Real Madrid - Partizan

PARTIZAN na teškom gostovanju u Madridu želi nastavak sjajnog niza u Evroligi!

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Crno-beli su u prva tri kola zabeležili sve tri pobede i igraju u sjajnoj formi. Utakmicu u Madridu možete pratiti u direktonom prenosu na kanalu "Arena premium 1".

Ovaj meč igra se ovog četvrtka od 20.45 u "Movistar areni" u Madridu. Domaćin traži prvi trijumf u takmičenju.

Real je sezonu počeo sa 0-3 i prvi put u životu desilo se da "kraljevići" u Evroligi startuju sa ovakvim učinkom.

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