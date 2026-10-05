PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.

Foto: Printscreen

Vučić sa lovcima u Vrbasu

Foto: Printscreen

- U ribolovu sam se strašno oprobao. Jednom sam bacio, nisam uspeo. Takav sam i u lovu. Lovci su ljudi posebne strasti. Posebnog strpljenja, ali naročito starsti. To treba i znati. Ja o tome ne znam baš ništa. Tako da mogu samo da gledam šta mogu da pomognem.

- Probao sam srnetinu. Čudesna je. Ovo je bilo super!

Udruženje je pokrenulo malu ekonomiju i imaju svoju proizvodnju fazanske divljači.

Ovde ima 110 aktivnih lovaca, a inače 160.

- Sve što zahtevaa fizičku aktivnost biće sve manje mladih. Ne možeš da se takmičiš sa telefonom. Telefon je magija, i ljudi žive u virtuelnom svetu i zbog toga ne mogu da racionalno donose odluke.

- Gledam na selu, deca rade mleko, stoku, sve rade a onda vidiš razliku i gradsku decu. Deca iz ruralnih sredina su jedini vojnici, jedini policajci, sve te teške poslove za državu obavljaju. Poštovanje je veće i prema starijima.

Upitao je kakvo je stanje sa vodom u Vojvodini.

- Danas kad sam gledao računicu za NS. 400 miliona evra. Odakle pare? Sve velike pare ćemo dati na vodu i zdravstvo u narednih 6 godina. Isušivaće bunari svuda. Klimatske promene su takve da to neće moći da se izdrži. Tu će biti sve više problema. Da uradimo domove zdravlja i bolnice.

- Kad završimo Kljajićevo, onda završavamo Vrbas i Kulu. Kad izemstimo kamione, biće više bezbednosti na ulicima. Od Sombora do Vrbasa mu je 15 minuta posle.

Lovci su podelili sa njim problem sa bezbednosti na putu zbog divljači, jer godišnje na tužbe daju preko 3 miliona dinara.

- Znači ja vozim i naletim na srndaća. I ako ima znak, ja vas dobijem na sudu i vi platite? Čega se sve Srbi sete. Ja ne bi znao šta da radim. Vi razmišljajte i spremite neka rešenja, pa ćemo da sednemo sa pravnicima da vidimo kako da rešimo.

- Samo da vi znate, to je strašan potencijal. Za ne daj bože odbrane zemlje.

Takođe su mu se požalili lovci da im se oduzima oružje.

- Razumeo sam. Lovac zna šta je oružje i neće to zloupotrebljava, kao i borci.

Obraćanje narodu u Vrbasu

- Hvala što ste me dočekali. Što se Vrbasa tiče, u nekoliko ću rečenica. Moraćemo da uradimo i kanalizaciju i vodovod prema Bačkom Dobrom Polju, Savino Selo. Moramo da uradimo put i nekoliko ulica na različitim mestima. Moramo da i u Zvajevu. Ono što je najvažnije za Vrbas je brza saobraćajnica i pruga do Budimpešte. Kada dođe investitor, onda će stvari biti lakše. Imate brzu saobraćajnicu koja povezuje sa Srbobranom... Biće idealno mesto za dolazak investitora, što je ključno da napuni kasu u Vrbasu.

- Nego vi uradite te projekte, vi u Vrbasu nemate za to pare. Vi uradite, a mi ćemo iz Beograda da damo novac.

- To nisu jeftine stvari, a da bi smo mi mogli da vam damo novac, uradite projekte.

- Bilo je mnogo teško u Vrbasu. Kao da su ovde rat vodili protiv naroda i naše države. Hvala vam što se borite. Nije bilo lako i jednostavno. Hteli su, želeli i pokušali su da nam unište porodice, podele porodice, odvoje decu od roditelje, i pokušavali na svaki način da donose svađe na svakom mestu. Danas vide polako ali sigurno da gube i postaje jasnije da gube. Strašno je važno da mi ne gubimo živce. Teška je utakmica, ali ako strane službe ne znam šta ne izmisle, mi ćemo pobediti na izborima. Ne nasedajte na provokacije. Pustite ih.

Foto: Printscreen

- Nemojte da mi njima damo priliku koju čekaju. Ima neki Goci. Da vam ispričam kako funckioniše. Oni se sastanu i kažu "Ajde sad da glumimo žrtvu, da sazovemo konferenciju i kažemo da nas SNS-ovci maltertiraju".

- Sutra ću staviti stolicu prekoputa sebe, da se sit ispričam sa Srdanovićem. Ja stolicu na livadu, moja stolica, njegova stolica, pa da se mi ispričamo. Pa odem negde u grad, opet moja stolica, njegova stolica - našalio se Vučić, pa nastavio:

- Nažalost, to nije ni smešno ni za osmeh. Tako je Milo Đukanović govorio "Mi znamo kako, Crna Gora Monako". Tako i oni. Toliko vas ponižavaju da će pesnicom da udare ženu. Gde ima toliko pokvarenih ljudi, da se niko s njihove liste ne izjasni i ne kaže "ne smeš da udariš ženu". Nijedan se nije javio, nije rekao "žao mi je, izvinite". Pa šta da očekujemo od njih po bilo kom pitanju?

- Kada ih pitate šta će da rade sa Rusijom oni ne znaju šta da kažu. Kada me je podržao Putin, rekli su to je AI. Samo što nisu rekli da je karton. Srećom pa postoji snimak. Ne posotoji mogućnost da razgovarate sa nekim ko ne želi da razgovara. Ko neće da analizira i sluša drugu stranu. Na debatu ne mogu da izađu jer iza toga stoje Čanak i ostali. Prvo će biti da će da se završi oko Kosova, pa Srbija genocidna, pa onda idu na Vojvodi.

- Imajuu samo jedan cilj. Da sruše Vučića i da studentska lista pobedi. Nas podržava naš narod u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i na prostoru bivše Jugoslavije.

- Mi ćemo ekonomiju da guramo napred, da se borimo za nove investitore. Ali ovih 15-20 dana da se borite za pobedu, da razgovarate sa svima id a pokušamo da ih pobedimo što ubedljivije moguće. Oni su mislili da se šalim. Sad više nije do toga. Moja je želja da imamo 50+ odsto glasova, što znači da u Vrbasu mora da ih bude više. Živeo Vrbas, živela Srbija!

Vučić sa narodom u Vrbasu

Aleksandar Vučić stigao u Vrbas.

Foto: Printscreen

Mali dečak je uplakan prišao Vučiću da bi mu se zahvalio na svemu što radi za Srbiju.

- Hvala vam što pravite puteve i što pomažete sirotinji - rekao je dečak.

Foto: Printscreen

Sa narodom u Srbobranu

- Dođe neko čudno vreme u kojem mulj i talog isplivaju na površinu, kada ljudi misle da nasiljem mogu nešto da postignu. Imali ste i lekare koji kažu da ćacije neće da leče... To je nešto što pravi razliku između nas i njih. Mi moramo da budemo pristojni i da ih pobedimo - poručio je Vučić.

- Svašta ćete slušati u narednih 16-17 dana do izborne tišine. Lagaće sa N1 i Nove S svašta. Ali zapamtite, nije pitanje mog grla, bude li me služio mozak tih 17 dana mi ćemo ih pobediti - poručio je on.

Poseta porodici Maksimović

Posetio je porodicu Maksimović, koja se dugo borila za potomstvo i koja je putem vantelesne oplodnje dobila tri devojčice.

- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri ćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom ćerkom. Ja kažem mom ocu, koji ima dva sina. To je posebna ljubav - kaže Vučić.

Roditelji kažu da su to prve trojke u istoriji Srbobrana.

- Kada bi se svake godine rađalo više dece, makar po 500-1.000, da se zaustavi taj pad. Mogli ste juče po izborim u BiH videti neverovatnu stvar, koliko je ljudi ostalo. Svi su gledali ko je pobedio, a ja sam gledao koliko je izašlo na izbore. To pokazuje koliko su teritorije prazne, koliko nemamo dece - naveo je Vučić.

Kaže da oko izgradnje porodilišta ima mnogo problema.

- Važno je da majkama obezbedimo najbolje uslove. U Beogradu idu dva porodilišta, u Nišu jedno. Nije jednostavno, ali ne postoji ništa lepše. Naše mere su velike, za treće dete su zaista velike - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Sa narodom u Bačkom Gradištu

Upitao je meštane da li je voda najveći problem. Zatim je upitao koji je putni pravac najvažniji.

- Odmah ćemo da pojačamo za ulice - rekao je Vučić.

Građani su rekli da im nedostaje laboratorija i zubar.

- Ja sam kriv, nisam vas dovoljno pažljivo slušao - naveo je Vučić.

Obećao je da će dati sve od sebe da se reši problem sa vodom.

- Mi problem sa vodom imamo u celoj Vojvodini i u 80 posto centralne Srbije. Sada postaje sve teži, jer bunari presušuju. Uz bolnice i domove zdravlje, prioritet će biti vodosnabdevanje. O tome sam pričao i u Areni, za to će nam biti potrebno 15 milijardi. Gledaću da u narednom mandatu završimo ili započnemo radove svuda - rekao je Vučić.

Obišao je domaćinstvo koje se bavi uzgojom krava. Istakao je da je reč o jako vrednoj porodici.

- Baš sam srećan što sam došao. Kada vidiš da je neko uspeo. Mađari su mnogo vredni ljudi - kaže Vučić, a domaćini su rekli da su robotizovali komplet farmu.

- Koju god mašinu hoćete da uzmete, možete da dobijete 50 posto para od nas - rekao je Vučić.

O izjavama Nemanje Rujevića

O izjavama Nemanje Rujevića i pretnjama jahanjem, Vučić kaže:

- Ja sam mislio da je taj pametan momak. Zanimljivo kako dođe trenutak da svako svoje lice pokaže.

Na konstataciju novinara da se sve to dešava zbog priča koje su plasirali da će se pomerati otvaranje biračkih mesta u dijaspori, Vučić navodi:

- Neće se pomerati u dijaspori, ništa im to u Evropi ne znači, nego se pomera za Ameriku i Novi Zeland i Australiju. Šta to njega briga u Nemačkoj? U Nemačkoj je u isto vreme kao u Srbiji. U Nemačkoj ima sada 4-5 puta više birača nego prošli put, 15.000 ja mislim. O čemu se radi? Ista vremenska zona.

Na optužbe plenuma da na takav način pokušava da pokrade izbore, Vučić kaže:

- E ako će razlika da im bude 2.000 - 3.000 glasova, e nek su pobedili odmah. Ja računam na razliku od 400.000-500.000, a ne 2.000 glasova. Pustite me gluposti. Znaju da gube, pa moraju da pokazuju nervozu. I nek pažljivo pročitaju zakon. Otvorili smo na najviše mesta do sada, preko 100.000 ih je upisano, prošli put bilo 30.000-40.000. Izgubićemo mi u Londonu, Otavi i tim mestima, a Skoplje, Podgorica, Banjaluka, Bijeljina, Rijeka, to sve ubedljivo pobeđujemo.

O istraživanjima

- Ja nikada nisam zadovoljan. Vidim da svi objavljuju neka istraživanja, ja se nasmejem i to je to. Još nisam zadovoljan. Ozbiljni i odgovorni ljudi nikada nisu zadovoljni - rekao je Vučić.

Sa narodom u Sremskim Karlovcima

Ori se "Aco, Srbine".

- Hoću samo da kažem važne stvari, to je magistralni vodovod. Muči me to oko vode. To rešimo brzo. I ono što vam obećavam, ako dobijemo poverenje, osnovnu školu da radimo. Školu sam obećao hitno, vodovod biće, samo nemojte da me držite za reč da li će krenuti za šest meseci ili godinu dana - kazao je Vučić.

O Pajtiću i Čanku

- Pred nama je veliki posao 25. Nemojte da slušate njihove priče kako će da tuku. Mi svoj posao. Ja želim da mi njih pobedimo ubedljivo, 400.000-500.000 glasova razlike. Borite se za to. Šta mislite, zašto je Čanak podržao studentsku listu? Zato što će da sprovode njegov i Pajtićev program. Ta politika će biti izrazito antisrpska - rekao je.

On je pozvao građane da ne govore nikakve ružne stvari o Pajtiću, već da je bolje da se govori o njegovoj politici.

- Bolje je da govorimo o njegovoj politici, o tome za šta se on zalaže. To, da li on privatno radi ovo ili ono, njegova stvar, dok ne krši zakon. Kad krši zakon, onda je to druga stvar. Ali ovo drugo, što je mnogo važnije, ta zločinačka politika razaranja Srbije, to je ono što me brine. I to je ono za šta treba da se pripremimo da pružimo adekvatan odgovor - kazao je Vučić.

FOTO: Novosti

O Ponošu

Na pitanje da prokomentariše izjavu Zdravka Ponoša da "režim pojačava pritisak na građane uoči izbora, a da najviše udara na egzistenciju'', Vučić kaže:

- Nisu ljudi glupi, znaju ljudi sve. Kako možete da izvršite pritisak na nekog? Možete da glasate za koga god hoćete, kako god hoćete. I ko to može da zaključi za koga ste glasali? Niko. To je slobodno glasanje, slobodna zemlja - istakao je Vučić.

On je rekao da čestita Ponošu na tome što je imao hrabrosti da se zalaže za svoj program.

- Zamislite da se bavite ceo život jednim poslom, bave se ceo život politikom, 20 godina čekaju izbore i kad im neko raspiše izbore, oni kažu - ne smemo da izađemo na izbore, podržavamo ove druge za koje inače mislimo da su idioti, kreteni, ali moramo da se povučemo sa liste. Ako ništa, Ponoš je imao hrabrosti da ostane u trci - rekao je.

FOTO: Novosti

Sa narodom u Petrovaradinu

Dočekao ge je veliki broj građana. Vučić je najavio izgradnju puteva.

- Da nastavimo da radimo, da povećavamo plate, penzije. Ja sam rekao da će penzije gotovo u potpunosti da prate plate, i to je za nas od najvećeg mogućeg značaja, jer penzionerima smo, bez obzira na to što smo značajno povećavali u prethodne 3-4 godine penzije, ostali dužni iz onog perioda 2014. do 2017. kada su oni podneli najveći teret - kazao je.

"Njihova lista 1.750 godina starija od naše"

- Ja bih mogao mnogo da govorim o našim protivnicima, ali ne moram, samo ću u jednoj rečenici. Znate, njihov kandidat za premijera, kojeg kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, nam je uništio i dinar i Narodnu banku. To je čovek koji, kad je bio guverner, vi ste se ujutro budili i pitali se, prvo koji je kurs dinara, pa tek onda koja je vremenska prognoza, pada li kiša ili sija sunce. I sad oni hoće, kao neko veliko novo lice, da nam ga vrate. Pričali su nam o tome, i koliko puta ste čuli u svom komšiluku, kad vam kažu - ma u pravu si ti, ali ja moram da budem u svojoj mladosti. Na kraju, pogledajte, njihova lista 1.750 godina starija od naše. 15 lista, najstarija lista njihova. Ja nemam ništa protiv toga, imam protiv toga što su lagali kako je to studentska lista i kako je to lista mladih. Ali imam posebno protiv toga što se na njoj nalaze ovakva izanđala i ofucala lica DOS bivšeg režima i sve njih predvodi Bojan Pajtić, on im je glavni ideolog, on je taj koji bi želeo da se vodi njegova politika, a to je Čankova politika. Oni vode njegovu politiku. A ta politika je najšira autonomija Vojvodine, pa do jednog trenutka kada dođe do otcepljenja Vojvodine - kazao je Vučić.

Podsetio je da je tada 500.000 ljudi ostalo bez posla.

- Oni su se svi ujedinili, pod patronatom stranaca. I vidim da ih je strašno zabolelo to što me je Putin podržao. Šta da im radim? Pa su probali da izmisle da je Putin od kartona, pa je Tramp od kartona, pa svi su od kartona. Pa su izmislili, kaže Fico, taj dan nije hteo da dođe. Sve što kažu, slažu. I samo razmislite, ne plaše se oni mene i ne idu sa mnom na duel zato što sam ja mnogo opasan i mnogo pametan. Ne. Oni hoće vama da kažu - mi, narode, vama nećemo da polažemo račune. Oni hoće da vam kažu - zna se kome služimo, samo njih slušamo. I nemojte da mislite da preterujem - rekao je.

- Zatvara se krug. I braću Mazreku i Kurtija su pustili oni. Sada bi sa njim da se dočepaju vlasti. Nas podržava naš narod u RS i CG. Moja molba za vas, da se borite. Uskoro ćemo na centralnom gradskom trgu u Novom Sadu da organizujemo najveći skup, veći nego u Areni. Pa da vidim Pogačara kako će da me spreči. Pozivam Pogačara i Brkovića da me spreče. Idemo da ih pobedimo i u Novom Sadu i u Srbiji - rekao je Vučić.

O snimku Pajtića i Elezovića

- Znamo mi odavno da je on narkoman, nije to za mene nikakva novost, ali neću o tome da pričam - kazao je.

O tome da glumi Isusa

O navodima da je "glumio Isusa", kada je pomogao gospođi kojoj je pozlilo u Bačkoj Palanci, Vučić kaže:

- Nemoj mene da merite i da govorite da glumim Isusa. Nikada nisam glumio Isusa. Ja sam čovek grešan. Za razliku od svih tih bezgrešnih, imam srećom u porodici mnogo onih koji idu u crkvu svakog dana i mole se Bogu. Odem i ja ponekad, verujem u Boga, a da glumim Isusa to je toliko bezobzirno, da nemam reči - kazao je Vučić.

O transparentu u Budvi

O transparentu u Budvi, na kome piše" studenti pišu istoriju, a ćaci još uče azbuku", Vučić kaže:

- Dobro, mi još učimo azbuku, a oni su istoriju odavno savladali, posebnu iz političkog delovanja Mila Đukanovića. Nego, pitajte Srdanovića što ne sme na duel sa mnom? Dva su razloga, što on zna što ja znam, nije siguran da ću da ćutim i zato što hoće narodu da kažu - mi nećemo da vam objašnjavamo bilo šta, mi hoćemo da celu naciju napravimo budalama da glasaju za nas, a da im onda isporučimo sve najgore rezultate. Tako su se igrali sa nama 2000. Na kantar smo izvozili kilo živog mesa Srba u Hag, pa smo ostali bez Crne Gore, pa su proglasili nezavisno Kosovo, 500.000 ljudi bez posla. Samo razmislite. Razmislite zašto je Nenad Čanak sa obe ruke i obe noge uz studente, i Nenad Rašić, alfa i omega Aljbina Kurtija - rekao je Vučić.

O Srdanoviću

- Mučio se čovek, dva puta je bio na dežurstvu, u redu je da ima vilu u Hrvatskoj. Nikakav problem. Da sam ja svog sina zaposlio u Predsedništvu, kao on svoje dete u Kliničkom centru u vremu zlog Vučića, obesili biste me o ovu brezu. Šta da radite. U takvo vreme živimo. Ja sam srećan, moj sin voli da ide u majici "nema predaje" na KiM, čak i kada mu Kurtijevi specijalci stave cev na slepočnicu, a neće da skine majicu. A vi razmislite koliko bi hrabrih ljudi to smelo da uradi. Različiti su nam snovi i ciljevi i dobro je da je tako - kazao je.

Vučić posetio vinariju porodice Ačanski iz Banoštora kod Beočina

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

- Ja ću vas podržati. Koristite ovo da plasirate dalje. Mi ćemo da subvencionišemo jer želimo da sačuvamo vinarsku industriju - rekao je Vučić. - Izvoz vina je problem. Muka je prodati vino, naši domaćini znaju. Ali zato ovi veliki prodaju u Kinu, pa će biti više prostora za nas male. Kinesko i rusko tržište su teška, zahtevna, oni traže dobro vino, cenu... Foto: Printskrin Informer TV

Vučić posetio Beočin

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, stigao je u Beočin, u okviru predizborne kampanje svoje liste.

- Da li sam previše pričao pa sam promukao ne znam, ali da odustanem neću nikad - rekao je Vučić dok su ga brojni okupljeni dočekali uz povike "Aco, Srbine".

- Kad je najteže, boriću se još jače - dodao je.

- Zadnji put sam u Banoštoru bio 1994. ili 1995. godine. Došao sam iz pravca Suseka, taj put moramo da uradimo, ali je mnogo dug, 26 kilometara. I ovaj deo prema Svilošu moramo da uradimo. I to do marta ili aprila - rekao je Vučić.

- Ovo je divan vinski kraj, sa ogromnim turističkim potencijalom i baš nam je potreban dobar put - dodao je.

- Ako budem izabran za predsednika vlade, jedna stvar je voda, druga zdravstvo. I hoću velike rezultate, ne može parcijalno da se radi, hoću da sve bude novo i izgrađeno zauvek. Da završimo jednom zauvek posao. Da rešimo vodosnadbevanje, put, industrijska zona, predškolska ustanova... Mora da dođe jedan broj kineskih investitora, da rešimo industrijsku zonu. Time ćemo rešiti i Karlovce, i Petrovaradin... - kazao je Vučić.

- Četvrti novosadski most će mnogo da znači, ali potpisan je ugovor i za novi bačkopalanački most. Imaćete dva mosta - naveo je Vučić.

Rekao je i da će stanje u Srbiji biti sređeno.

- A jeste li videli jutros u EP, Lekorni tražio da seukine levica, jer je francuska tajna služba ustanovila da levica stoji iza nasilja u školama, i rekao je da su se odmah setili da oni neće stajati iza nasilja. A kod nas? Rekli bi da ovde nema demokratije. Ako budem premijer, uvešćemo red. Neće fakulteti biti mesto političkih susreta. Ode nam mnogo dece u Sloveniju na školovanje kao da je Slovenija ne znam šta, jer smo imali neodgovorne ljude ovde. Uvešćemo red jednom za svagda. Drugačije moramo da pristupimo svemu tome.

- Ne mogu za sve da kažem da će biti urađeno. Mi možemo mnogo toga, ali mora malo i lokalna samouprava da uradi, ako ne Beočin, onda može Novi Sad.

- Imamo jako glupe zakone po nekim pitanjima. Mi smo skupljali, štedeli, nismo trošili pare. SNS je sačuvao veliku sumu da potrošimo za izbore, i onda smo doneli zakon po preporuci ODIHR-a, i sad te pare ne možemo da potrošimo, jer što mi da trošimo, a drugi ne. Pa ko im je kriv što oni nisu štedeli.

- Čestitao sam Dodiku, Miniću i Željki. Kaže Mile: Četvrti je prvi korak. Za mene je važno da prođe sve mirno, ja verujem u pobedu. Samo pogledajte, Čanak nije ni nos zapušio. Glasa za svoje. Osim što je prodao cementaru sa Pajtićem i ostalima, samo zamislite šta bi radili kad bi pobedili. I pitam danas, gospodine Srdanoviću, hajmo na debatu, na TV duel. Oni namerno neće. Nisu oni slučajno uzeli slogan Đukanovića "Mi znamo kako". "Mi znamo kako, Crna Gora k'o Monako". Nisu, jer oni vole da se igraju sa simbolima. Ne mislite valjda da su oni slučajno odvodili Miloševića na Vidovdan. Sve ide spolja. Hoće da vam kažu da će voditi takvu separatističku politiku, oni koji vode tu politiku i naređuju plenumima, oni vode takvu politiku. Oni kažu, ja mrzim Ruse, Putin je neobavešten. Ma da, Putin nema pojma ni o čemu. Pa Putin je najobavešteniji lider na svetu. Kao i Si.

- Danas je 5. oktobar. Dan kad je pala presuda Srbiji sa Zapada po pitanju KiM i Crne Gore. Svi koji smo išli u Budimpeštu da uzmemo pare morali smo da potpišemo ocepljenje Crne Gore. Verujem da postoje ljudi kojima je stalo do države, sinoć sam rekao u Bačkoj Palanci - nemojte da zaboravite koliko je Palanka dala za stvaranje jedinstvene države. I nemojte samo da nas vraćaju na to da nam Vojvodina bude država u državi, a to će biti ako oni pobede. Nije Čanak podržao ove zato što ih voli. On zna zašto to radi, a to je viša agenda, a to je separatizam i dalje srljanje u cepanje Srbije. Zato moramo da pobedimo 25. oktobra - rekao je Vučić.

- Toliko su lagali i onda sebe ubede da je to istina. I onda stvarno veruju da je bio Tramp od kartona. Da nije Putin, nego Putinov dvojnik. Da nije rekao Fico, jer je on tada otvarao kuglanu. Oni govore malo, ali glupo. Molim vas da ih poslušate. Samo ih pustite, dajte im skup i sve prenosite, da vidite koliko je to prazno, šuplje. Ja poštujem protivnike, mnogo para je tu uloženo, ali samo ih poslušajte. Pa i paralela između 5. i 25. oktobra. Znate, to je rekao plenum, pa iznad plenuma plenum, pa VSD, pa neka strana Kominterna koja sve to plaća - to su milijarde. Vi taj novac ne možete ni da zamislite - kazao je Vučić.