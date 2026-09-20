Ognjen Milić za ubedljiv trijumf: Mladi srpski teniser pokazao talenat

SRPSKI teniser Ognjen Milić pobedio je u Nišu Litvanca Pijusa Vaitiekunasa sa 6:2, 6:2 u četvrtom meču Svetske grupe 1 Dejvis kupa.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

"Orlovi" su ranije danas posle dubla došli do trećeg trijumfa i prolaska i opstanka u najjačem rangu reprezentativnog takmičenja, pa je tako duel dve selekcije završen sa 4:0 u korist Srbije.

- Predivan osećaj, zahvalio bih se selektoru i ekipi na sjajnih pet, šest dana treninga. Zaista sam se osećao odlično. Drago mi je što je moja prva pobeda došla u Nišu. Ponosan sam na atmosferu i zajedništvo, zajedno smo se borili - poručio je Milić.

Selektor reprezentacije Srbije Viktor Troicki je naveo da je zadovoljan ponašanjem i odgovornošću tima.

- Čestitao bih momcima na borbi, dobar rezultat 4:0. Sledeće godine krećemo opet, voleo bih da budemo u kompletnom sastavu. Verujem u ovu ekipu, na njima je budućnost. Novak može da im pomogne dok igra. Čekamo žreb, biće teških ekipa - istakao je Troicki.

Srbiju sledeće godine očekuju kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa.

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