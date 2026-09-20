Košarka

Došlo veliko pojačanje! Luka Dončić doveo saigrača Nikole Jokića.

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 09. 2026. u 11:16

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Klub je objavio da je doveo bivšeg saigrača Nikole Jokića.

Дошло велико појачање! Лука Дончић довео саиграча Николе Јокића.

Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Roma, čiji je suvlasnik Luke Dončića objavio je da je doveo Hantera Tajsona, bivšeg igrača Denvera. 

Nije se nametnuo stručnom štabu, te je prethodnu polusezonu proveo u Portoriku. 

Bio je izabran kao 37. pik na NBA draftu 2023. godine, a Kolorado je napustio kao slobodan igrač. 

Tajson je prošle sezone nastupao za ekipu "Higantes de Karolina" u BSN ligi, gde je beležio prosečno 14,3 poena (šut iz igre 48%, za tri poena 39%, slobodna bacanja 79%) i 4,8 skokova za 28 minuta po utakmici.

 Ekipa koji predvodi trener Alesandro Magro je smeštena u grupu D Evrokupa, gde će za rivale imati Monako, Bahčešehir, Manresu, Ulm, Lijetkabelis, PAOK, Balkan Botevgrad.

Rimljani su oformili dobar tim, a među najzvučnijim pojačanjima su  Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards. 

Plan Rome je ulazak u NBA Evropu, novo evropsko takmičenje koje bi trebalo da krene od oktobra 2027. godine.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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