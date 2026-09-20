Došlo veliko pojačanje! Luka Dončić doveo saigrača Nikole Jokića.
Klub je objavio da je doveo bivšeg saigrača Nikole Jokića.
Roma, čiji je suvlasnik Luke Dončića objavio je da je doveo Hantera Tajsona, bivšeg igrača Denvera.
Nije se nametnuo stručnom štabu, te je prethodnu polusezonu proveo u Portoriku.
Bio je izabran kao 37. pik na NBA draftu 2023. godine, a Kolorado je napustio kao slobodan igrač.
Tajson je prošle sezone nastupao za ekipu "Higantes de Karolina" u BSN ligi, gde je beležio prosečno 14,3 poena (šut iz igre 48%, za tri poena 39%, slobodna bacanja 79%) i 4,8 skokova za 28 minuta po utakmici.
Ekipa koji predvodi trener Alesandro Magro je smeštena u grupu D Evrokupa, gde će za rivale imati Monako, Bahčešehir, Manresu, Ulm, Lijetkabelis, PAOK, Balkan Botevgrad.
Rimljani su oformili dobar tim, a među najzvučnijim pojačanjima su Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards.
Plan Rome je ulazak u NBA Evropu, novo evropsko takmičenje koje bi trebalo da krene od oktobra 2027. godine.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
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