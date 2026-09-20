Tenis

Velika pobeda: Srbija obezbedila opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

20. 09. 2026. u 15:47

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USPELI su teniseri Srbije da ostanu u Svetskoj grupi Dejvis kupa, pošto su pobedili Litvaniju.

Велика победа: Србија обезбедила опстанак у Светској групи Дејвис купа

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

"Orlovi" su posle prvog dana vodili sa 2:0, a treći poen našoj reprezentaciji doneo je dubl par Miomir Kecmanović/Stefan Latinović.

Oni su savladali tandem Edas Butvilas/Vilijus Gaubas sa 7:6(5), 3:6, 6:3 i na taj način završili posao oko opstanka.

U niškom "Čairu" odigraće se još jedan singl meč, a na terenu će za našu reprezentaciju najverovatnije na terenu biti mladi Ognjen Milić.

Ostaje da se vidi ko će mu biti protivnik, prijavljen je Gaubas, ali on verovatno neće igrati.

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