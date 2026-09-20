"BEZ OGRANIČENJA I OKLEVANJA" Iran zapretio napadom na baze SAD
IRAN će napasti sve baze i objekte od interesa SAD na Bliskom istoku ako SAD odluče da ponovo napadnu Islamsku Republiku, saopštio je Hatam al-Anbija, centralni štab iranskih oružanih snaga.
- Upozoravamo: ako SAD naprave grešku protiv islamskog Irana , sve baze i interesi te zemlje u regionu biće meta kontinuiranih, osetljivih i bolnih udara bez ikakvih ograničenja ili oklevanja - navodi se u saopštenju, koje je citirao iranski državni emiter.
Centralni štab je takođe upozorio zemlje Bliskog istoka, naglašavajući da, ako se pridruže američkoj agresiji, ne mogu računati na uzdržanost iranskih oružanih snaga prema njima.
Prema navodima štaba, Sjedinjene Američke Države su, uz odobrenje nekih zemalja Bliskog istoka, na zajedničkom sastanku u jednoj evropskoj zemlji odlučile da nastave vojnu akciju protiv Irana.
Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim napadima.
U noći 18. juna, Teheran i Vašington su potpisali memorandum kojim je nastojao da se okonča sukob.
Međutim, američka vojska je izvela nekoliko serija udara na Iran u julu.
Centralna komanda SAD je tvrdila da je to bio odgovor na iranske akcije protiv komercijalnih brodova koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.
Sukob ostaje nerešen.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRAMP MENjA ISTORIJU VAŠINGTONA: Monumentalna kapija dobija potpuno novu namenu
20. 09. 2026. u 17:01
"SVAKA POGREŠNA AKCIJA IZAZVAĆE TRENUTNI ODGOVOR" Iran upozorio SAD i zemlje regiona
20. 09. 2026. u 13:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)