"BEZ OGRANIČENJA I OKLEVANJA" Iran zapretio napadom na baze SAD

IRAN će napasti sve baze i objekte od interesa SAD na Bliskom istoku ako SAD odluče da ponovo napadnu Islamsku Republiku, saopštio je Hatam al-Anbija, centralni štab iranskih oružanih snaga.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia

- Upozoravamo: ako SAD naprave grešku protiv islamskog Irana , sve baze i interesi te zemlje u regionu biće meta kontinuiranih, osetljivih i bolnih udara bez ikakvih ograničenja ili oklevanja - navodi se u saopštenju, koje je citirao iranski državni emiter.

Centralni štab je takođe upozorio zemlje Bliskog istoka, naglašavajući da, ako se pridruže američkoj agresiji, ne mogu računati na uzdržanost iranskih oružanih snaga prema njima.

Prema navodima štaba, Sjedinjene Američke Države su, uz odobrenje nekih zemalja Bliskog istoka, na zajedničkom sastanku u jednoj evropskoj zemlji odlučile da nastave vojnu akciju protiv Irana.

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim napadima.

U noći 18. juna, Teheran i Vašington su potpisali memorandum kojim je nastojao da se okonča sukob.

Međutim, američka vojska je izvela nekoliko serija udara na Iran u julu.

Centralna komanda SAD je tvrdila da je to bio odgovor na iranske akcije protiv komercijalnih brodova koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Sukob ostaje nerešen.

(Tanjug)