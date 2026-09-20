Liverul slavi Isaka: Iraola se vratio na dobro poznato mesto i pobedio (VIDEO)
LIVERPUL se iskupio za kiks u prošlom kolu kad je odigrao na "Enfildu" nerešeno - 0:0 protiv Fulama. "Crveni" su u 5. rundi kao gosti savladali Bornmut sa 1:0.
Poznato je koliko je teško igrati na "Vitalitiju", osetio je to engleski velikan, ali je ipak uspeo ceo plen da ponese kući.
Bio je ovo povratak trenera Liverpula Andonija Iraole na mesto na kom je beležio sjajne rezultate. Ovoga puta je bio protivnik i rastužio je domaće navijače.
Odlučujući trenutak ove utakmice desio se u 57. minutu kad je Aleksander Isak zatresao mrežu gola koji je čuvao Srbin Đorđe Petrović.
Reprezentativcu Švedske je ovo bio četvrti gol u Premijer ligi i trenutno je drugi na listi najboljih strelaca.
Do kraja utakmice nije bilo previše uzbuđenja. "Crveni" su uspeli da sačuvaju prednost i dođu do novog trijumfa u prvenstvu.
Liverpul posle ove pobede zauzima šesto mesto na tabeli sa devet bodova. Bornmut je na 17. poziciji sa tri.
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