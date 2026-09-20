Šampion US Opena zapušio usta Hrvatima! Ovakvom raspletu se nisu nadali!

Drugi reket sveta vodio svoju selekciju do pobede.

FOTO: Depositphotos/Wavebreakmedia

Osvajač US Opena i Rolan Garosa, Aleksandar Zverev je savladao Dina Prižmića i doneo konačan trijumf Nemačkoj protiv Hrvatske u osmini finala Dejvis kupa ukupnim rezultatom 3:1.

Pre olimpijskog šampiona iz Tokija, Nemcima je prednost doneo dubl Kravic-Puc, koji je bio bolji od Mektića i Pavića 7:5, 6:2. Drugi reket sveta je bio dominantan i završio posao sa 6:2, 6:4.

Prižmić nije imao najbolji početak, pa je šampion Flešinga već u drugom gemu napravio brejk. Splićanin je imao priliku da uzvrati, posle 15-30 na servis Nemca kada je zaostajao bio u minusu 2:3. Međutim, drugi teniser ATP liste vezao je tri dobra poena i pobegao na 4:2.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Nedugo zatim, Zverev je stigao do novog brejka a onda realizovao servis za osvajanje seta 6:2, čime je stigao na korak od pobede Nemačke u Dejvis kupu. U drugom setu, šampion Otvorenog prvenstva SAD je napravio još jedan važan korak ka trijumfu, jer je napravio brejk u trećem gemu i poveo 2:1.

Dino Prižmić je dobio šansu da se vrati na 2:3 kada je imao 15-30. Zatim se ponovila priča iz prvog seta kada je Nemac odigrao tri sjajna poena i stekao prednost od 4:2. Pri rezultatu 5:3, Zverev je propustio četiri meč lopte za pobedu od 2:0, ali je Prižmić sve spasio i naterao Sašu da servira za pobedu.

Nemac je to rutinski odradio i rezultatom 6:2, 6:4 odveo Nemačku u Bolonju na Fajnal Ejt.

БОНУС ВИДЕО: Печат најбољег - Које рекорде сада јури Новак Ђоковић?