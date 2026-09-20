Fudbal

Brat fudbalera Zvezde dao tri gola Mančester sitiju za 47 minuta - Za sedam dana igraće protiv Srbije (VIDEO)

У. Ћ.

20. 09. 2026. u 16:45

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Prvi špic holandske reprezentacije nastavio je da briljira u dresu Sanderlenda

Брат фудбалера Звезде дао три гола Манчестер ситију за 47 минута - За седам дана играће против Србије (ВИДЕО)

AP Photo/Dave Thompson

U porazu na gostovanju Mančester sitiju (5:3), nekadašnji napadač Ajaksa postigao je het-trik.

U razmaku od 12. do 59. minuta Brajan Brobi je čak tri puta uspeo da savlada Đanluiđija Donarumu i ostavi svoj tim u igri protiv velikog favorita.

Brobi je posebno zanimljiv navijačima u Srbiji iz dva razloga. Prvi, brat po majci je Derika Lukasena, štopera Crvene zvezde.

Njih dvojica imaju još jednog brata – Kevina Brobija. Igra, kao i Brajan, u špicu, ima 33 godine i veći deo karijere proveo je u Rumuniji.

AP Photo/Dave Thompson

Brajan Brobi

Drugi, njegova dobra forma ne može da raduje navijače u Srbiji, pošto je pred nama reprezentativna pauza tokom koje će se "orlovi" dva puta sastati upravo sa Holandijom.

Zato je pred Veljkom Paunovićem težak posao, naročito ako znamo da ne može da računa na povređenog Nikolu Milenkovića, štopera Notingem foresta. Prvi duel na programu je 27. septembra na "Marakani", dok je revanš zakazan za 4. oktobar u Ajndhovenu.

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