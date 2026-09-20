ŠEF NAPREDNJAKA Vučević: SNS na izbore izlazi s konkretnim rezultatima, ciljevima i 40% novih kandidata

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas da ta stranka na predstojeće izbore izlazi sa konkretnim rezultatima i ciljevima za naredni period i da je na njenoj listi 40 odsto novih kandidata, ističući da je ponosan što na listi imaju dobre predloge i ljude iz svih okruga.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučević je istakao da je Aleksandar Vučić iza sebe ostavio rezultate i da su fantastične stvari urađene u prethodnom periodu, kao i da su naprednjacima sve liste politička konkurencija.

-Mi smo sa jedne strane, a svi drugi su direktno ili indirektno blokaderska strana, rekao je Vučević u emisiji “Glas istoka” na zaječarskoj televiziji T1 i dodao da prvi na blokaderskoj listi "tuče žene".

-Interesantno je da se izjašnjava kao Crnogorac. Ima verovatno snažne kontakte sa Milom Đukanovićem i kontroverznim biznismenima, bio im je lični lekar. On nije naivac, dugo je u tim sistemima, ima kontakte koji su uticali na one koji su pravili listu. Kako su studenti pravili listu bez studenata? Mi ne znamo kako oni odlučuju. Oni akronimima i šiframa plaše ljude. Šta je vetiranje? Neverovatne stvari. Nadam se da će građani dobro proceniti. Treba samo da izračunaju ko garantuje sigurnost, bolji život, naglasio je Vučević.

Kako je naveo, kod blokaderske liste vidi zelju za nanošenjem udaraca i bola onima koji ne misle kao oni i to je, kaže, oblik političkog totalitarizma.

-Takav vid isključivosti nismo videli od 45-te. Nismo to do sada imali. Bilo je teških sukoba, ali se uvek razgovaralo. Tog rektora su dizali u nebesa, niko ne zna ko tu koga nominuje, vetiraju ljude, prave podele na svaki način, uneli zlu krv među narod, kazao je Vučević i dodao da je na blokaderskoj listi jedan kandidat sa istoka, a na listi SNS devet.

-To je mali, ali vrlo bitan primer kako se ko odnosi prema narodu. To su proverljivi podaci. Pored svakog imena stoji i mesto odakle dolazi. Ponosan sam što smo na našoj listi imali dobre predloge, dobre ljude pre svega, iz svih okruga. Ljude iz ovih sredina predlažemo, da narod glasa za njih. Da budu glas istoka Srbije, i Timočkog i Borskog okruga i svih seoskih i gradskih sredina. Činjenica je da su ovi lažni studenti, jer nema nijednog studenta tamo, kandidovali jednu osobu sa istoka Srbije, čisto da popuni broj s obzirom na kojem mestu na listi se nalazi, to znači da za njih istok Srbije ne postoji nigde, rekao je Vučević.

SNS, prema njegovim rečima, istoku Srbije i celoj državi nudi dogovor i razgovor sa narodom o tome šta su najvažniji projekti za svaki kraj i mesto, kao i ljude sa imenom i prezimenom, integritetom, program, viziju, ideje, energiju.

-Rekli smo ko je nosilac liste, kandidat za premijera. Nema prikrivenih stvari, vladara iz senke, sve se kod nas zna. Za istok Srbije nam je važan nastavak na razvoju infrastrukture, jer je to važan uslov za dolazak investitora. Da ljudi mogu bezbednije da putuju. Bor je u prednosti zbog Rudarskog basena, ima veći budžet od Niša i Kragujevca, zaključio je Vučević.

Tanjug

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