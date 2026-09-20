Bivši saigrač udario na Dušana Vlahovića: Bruje reči igrača Juventusa
Očigledno nisu bili u najboljim odnosima...
Lois Openda nije imao mnogo lepih uspomena iz Juventusa, a belgijski napadač je sada otvoreno govorio i o Dušanu Vlahoviću, sa kojim je delio svlačionicu u Torinu.
U intervjuu za „L’Ekip“, Openda je kao jedan od razloga svojih problema u Juventusu naveo i ulogu srpskog napadača. Belgijanac smatra da se nije lako uklapao u sistem ekipe, između ostalog i zbog načina na koji je Srbin igrao.
- Trener Tudor me je želeo, ali su na mojoj poziciji već bili Vlahović i Džonatan David. Sa Davidom sam se dobro dopunjavao, ali ekipa jednostavno nije bila naviknuta na napadača koji stalno utrčava iza leđa odbrane. Uz to, Vlahović je previše držao loptu u svom posedu - rekao je Openda.
Belgijanac je prošle sezone stigao u Juventus iz Lajpciga za 43 miliona evra, ali nije uspeo da opravda očekivanja. Za torinski klub odigrao je 34 utakmice i postigao svega dva gola, dok je Vlahović ovog leta napustio Juventus i prešao u Bešiktaš.
Openda je u međuvremenu promenio sredinu. Ovog leta otišao je na pozajmicu u Lion, koja je vredna 3,5 miliona evra, a početak nove sezone doneo mu je znatno bolje partije.
Belgijanac ipak ne smatra da je dolazak u Juventus bio pogrešan potez.
- Trudio sam se da iskoristim svaku priliku, nekada je išlo, ali sam pred kraj sezone shvatio da je odlazak jedino rešenje. Ipak, ne smatram da je dolazak u Juventus bio greška. Napredovao sam u segmentima igre na koje ranije nisam obraćao pažnju. Znao sam gde dolazim i ubeđen sam da bih u drugačijim okolnostima napravio mnogo veći uspeh.
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