Politika

NAJMONSTRUOZNIJI VIDEO IKADA: Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 16:55

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PROFIL "Svi u blokade FDU" objavio je snimak u kome pozivaju na silovanje predsednika Srbije Aleksandar Vučića.

НАЈМОНСТРУОЗНИЈИ ВИДЕО ИКАДА: Блокадери позивају на силовање Вучића (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Prikazuju se i poruke: "Nisi dobrodošao",  "Persona non grata", "Vučić nepoželjan", "Niko ga neće". 

Pogledajte video:

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