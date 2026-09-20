UKRAJINA OSTALA BEZ INDUSTRIJE ČELIKA: Tri najveće fabrike van pogona, Rusi ih sravnili sa zemljom

UKRAJINA je tokom sukoba sa Rusijom ostala bez svoje industrije čelika, izjavio je šef kabineta generalnog direktora ukrajinskog metalurškog holdinga „Metinvest“ Aleksandar Vodoviz, prenose mediji.

Foto: Printskrin Iks

-Od danas Ukrajina više nema industriju čelika, izjavio je Vodoviz.

Prema podacima kompanije, iz pogona su izbačene tri najveće fabrike koje su još radile u zemlji, u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. One su zajedno obezbeđivale 90 odsto proizvodnje čelika. Postrojenja „Metinvesta“ i „ArselorMitala“, uključujući fabriku u Krivom Rogu, trenutno ne rade.

„Metinvestu“ pripadaju dva od tri zaustavljena preduzeća, dok je treće u vlasništvu kompanije „ArselorMital“. Prema rečima Vodoviza, oštećene su visoke peći. Rokovi za obnovu proizvodnje za sada nisu poznati, pišu mediji.

Vodoviz je rekao da bi popravke mogle da traju od nekoliko dana ili nedelja do više meseci ili godina. U tri fabrike zaposleno je više od 15.000 ljudi. Njihovo zaustavljanje moglo bi da dovede i do smanjenja poreskih prihoda.

„ArselorMital Krivi Rog“ je u avgustu saopštio da su posle raketnog udara oštećeni ključni objekti energetske infrastrukture i proizvodnje u visokim pećima. Kombinat je tada delimično obustavio rad.

Ministarstvo odbrane Rusije je u to vreme saopštilo da je ruska vojska pogodila pogone tog preduzeća u kojima se, prema navodima ministarstva, proizvodio valjani čelik za proizvodnju naoružanja i vojne tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Ministarstvo je naglasilo da ruska vojska izvodi udare na vojne, energetske i sa njima povezane infrastrukturne objekte Ukrajine.

Vlada Ukrajine procenjuje da bi mogući gubici poreskih prihoda zbog oštećenja preduzeća i infrastrukture mogli da dostignu oko 1,5 milijardi dolara.

Premijer Sergej Korecki ranije je izjavio da je stanje državnih finansija zemlje blizu kritičnog, dok dodatni deficit odbrambenog budžeta Ukrajine u 2026. godini iznosi 27 milijardi dolara.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu