Bolje nije moglo za Orlove: Paunoviću stigla vest koja će obradovati Srbe!

Srpsku reprezentaciju na startu Lige nacija čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Selektor Holandije, legendarni Ćavi Ernandez, nedavno je objavio spisak reprezentativaca za mečeve u Ligi nacija.

Ipak, proslavljeni as Barselone već danas morao je isti da koriguje i napravi prvu promenu, u navalnom redu.

Preciznije, Džastin Klajvert, sin takođe legendarnog Patrika Klajverta, neće moći da igra za Lale u ovom reprezentativnom „prozoru“, što znači da će propustiti obe utakmice protiv Paunovićevih Orlova.

Podsetimo, prvi duel se igra na stadionu "Rajko Mitić" 27. septembra, a revanš 4. oktobra u Ajndhovenu.

Prvotimac Bornmuta se povredio u San Sebastijanu, na utakmici Lige Evrope protiv Real Sosijedada, što je potvrdio Marko Roze, trener Bornmuta.

„Džastin se povredio u San Sebastijanu. Bićemo bez njega nekoliko nedelja. Nije ništa strašno, ali potrebno je vreme da povreda zaceli“, rekao je Roze.

Treba reći da je Klajvert bio ove sezone starter na svim mečevima Trešnjica. Kakav mu je status u reprezentaciji Holandije kod novog selektora Ćavija, moraće da sačeka neko naredno okupljanje da bi saznao.

Što se tiče njegovog prethodnika, Ronalda Kumana, Džastin je učestvovao na nedavnom Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, ali zaigrao samo na poslednja dva duela ušavši sa klupe za "rezerviste".

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