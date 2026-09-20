Politika

OVO JE BLOKADERSKA ZLOČINAČKA KAMPANJA Đukanović: Imamo posla sa istinskim zločincima i zato Srbija mora da se mobiliše da to zlo zaustavi

В. Н.

20. 09. 2026. u 17:20

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ČLAN SNS advokat Vladimir Đukanović, reagova je na bolesnu objavu blokadera.

ОВО ЈЕ БЛОКАДЕРСКА ЗЛОЧИНАЧКА КАМПАЊА Ђукановић: Имамо посла са истинским злочинцима и зато Србија мора да се мобилише да то зло заустави

Foto: Printskrin

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

Ovo je njihova zločinačka kampanja. Najgore navlačenje mržnje i želja da onaj koga najviše mrze, jer ih uredno radom i marljivošću pobeđuje, bude uhapšen i u zatvoru silovan. Kreatori ovog monstruoznog klipa nisu izneli plan i program kako da Srbija napreduje. Oni su izneli plan da hapse i siluju neistomišljenike. Imamo posla sa istinskim zločincima i zato Srbija mora da se mobiliše kako bi to zlo zaustavila.

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