OVO JE BLOKADERSKA ZLOČINAČKA KAMPANJA Đukanović: Imamo posla sa istinskim zločincima i zato Srbija mora da se mobiliše da to zlo zaustavi
ČLAN SNS advokat Vladimir Đukanović, reagova je na bolesnu objavu blokadera.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Ovo je njihova zločinačka kampanja. Najgore navlačenje mržnje i želja da onaj koga najviše mrze, jer ih uredno radom i marljivošću pobeđuje, bude uhapšen i u zatvoru silovan. Kreatori ovog monstruoznog klipa nisu izneli plan i program kako da Srbija napreduje. Oni su izneli plan da hapse i siluju neistomišljenike. Imamo posla sa istinskim zločincima i zato Srbija mora da se mobiliše kako bi to zlo zaustavila.
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