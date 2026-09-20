"SRBIJO, ZAPAMTI OVAJ VIDEO, OVU MRŽNJU" Ana Brnabić podelila snimak kojim blokaderi pozivaju na silovanje Vučića (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je monstruozan video uperen protiv predsednika Srbije Alekandra Vučića.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

- Srbijo, zapamti ovaj video koji poziva da se glasa za Studentsku listu. Zapamti jer nikada pre, i sigurna sam nikada više, naša ili bilo koja druga zemlja na svetu nije, i neće, videti ovakvu mržnju, ovakvu bolest, ovakvu neljudskost. Da se na ovaj način dehumanizuje jedno ljudsko biće kako oni dehumanizuju Aleksandra Vučića, da se na ovako bolestan i ogavan način preti, to svako od nas mora da vidi i svi mi, zajedno, moramo da zapamtimo. Ovo je, Srbijo, program Studentske liste! Oni nam otvoreno poručuju: uzećemo pravdu u svoje ruke, hapsićemo, kažnjavati, mučiti i silovati svakoga ko misli drugačije. Ovaj poslednji kadar sa sapunom, ta pretnja silovanjem i vaša radost da se tako nešto nekome desi, rekao je zauvek sve o vama i koliko ste bolesni. Ko želi da ovakvi vladaju Srbijom, da nam ovakva bude naša Srbija - izvolite, imate Studentsku listu. Od mene poruka: Zauvek uz Aleksandra Vučića - prijatelja, borca koji je život posvetio Srbiji. I znajte da NIKADA NEĆE BITI SAM i da ćemo vam se, takvima kakvi ste, suprotstavljati uvek - obilaskom Srbije, razgovorom sa ljudima, planom i programom za budućnost, ljubavlju, umesto vaše bolesne, ogavne mržnje! - napisala je Brnabić na Iksu.

Srbijo, zapamti ovaj video koji poziva da se glasa za Studentsku listu. Zapamti jer nikada pre, i sigurna sam nikada više, naša ili bilo koja druga zemlja na svetu nije, i neće, videti ovakvu mržnju, ovakvu bolest, ovakvu neljudskost. Da se na ovaj način dehumanizuje jedno ljudsko biće kako oni dehumanizuju @avucic, da se na ovako bolestan i ogavan način preti, to svako od nas mora da vidi i svi mi, zajedno, moramo da zapamtimo. Ovo je, Srbijo, program Studentske liste! Oni nam otvoreno poručuju: uzećemo pravdu u svoje ruke, hapsićemo, kažnjavati, mučiti i silovati svakoga ko misli drugačije. Ovaj poslednji kadar sa sapunom, ta pretnja silovanjem i vaša radost da se tako nešto nekome desi, rekao je zauvek sve o vama i koliko ste bolesni. Ko želi da ovakvi vladaju Srbijom, da nam ovakva bude naša Srbija - izvolite, imate Studentsku listu. Od mene poruka: Zauvek uz Aleksandra Vučića - prijatelja, borca koji je život posvetio Srbiji. I znajte da NIKADA NEĆE BITI SAM i da ćemo vam se, takvima kakvi ste, suprotstavljati uvek - obilaskom Srbije, razgovorom sa ljudima, planom i programom za budućnost, ljubavlju, umesto vaše bolesne, ogavne mržnje! — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 20, 2026