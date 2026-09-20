ONI SE SAMI HVALE SVOJOM MRŽNJOM I LUDILOM Jovanov: Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov oštro je osudio novi snimak u kome blokaderi pozivaju na silovanje predsednika Aleksandra Vučića

FOTO: N. Skenderija

- I onda kukaju zbog 'crne kutije'! Pa oni se sami hvale svojom mržnjom i ludilom i to ova nova splačina izašla iz kuhinje blokadera i FDU najbolje pokazuje. Nigde ideje, nigde plana, programa... Niti tamo ima ikoga ko bi to mogao da smisli, jer dobacuju samo do najnižih i najbednijih ljudskih poriva. Mržnja i gola mržnja. Kada prođu izbori i prebroje se glasovi, ostaće im da se suoče sa tim da su od sebe napravili pokret koji nema da ponudi ništa, osim besa, uvreda i mržnje. Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti. Mnogo će im teže biti da se oporave od načina života u kojem je mržnja postala i program i identitet - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

I onda kukaju zbog 'crne kutije'! Pa oni se sami hvale svojom mržnjom i ludilom i to ova nova splačina izašla iz kuhinje blokadera i FDU najbolje pokazuje. Nigde ideje, nigde plana, programa... Niti tamo ima ikoga ko bi to mogao da smisli, jer dobacuju samo do najnižih i najbednijih ljudskih poriva. Mržnja i gola mržnja. Kada prođu izbori i prebroje se glasovi, ostaće im da se suoče sa tim da su od sebe napravili pokret koji nema da ponudi ništa, osim besa, uvreda i mržnje. Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti. Mnogo će im teže biti da se oporave od načina života u kojem je mržnja postala i program i identitet. — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) September 20, 2026