Politika

ONI SE SAMI HVALE SVOJOM MRŽNJOM I LUDILOM Jovanov: Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti

В.Н.

20. 09. 2026. u 17:30

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ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov oštro je osudio novi snimak u kome blokaderi pozivaju na silovanje predsednika Aleksandra Vučića

ОНИ СЕ САМИ ХВАЛЕ СВОЈОМ МРЖЊОМ И ЛУДИЛОМ Јованов: Од изборног пораза ће се можда временом и опоравити

FOTO: N. Skenderija

- I onda kukaju zbog 'crne kutije'! Pa oni se sami hvale svojom mržnjom i ludilom i to ova nova splačina izašla iz kuhinje blokadera i FDU najbolje pokazuje. Nigde ideje, nigde plana, programa... Niti tamo ima ikoga ko bi to mogao da smisli, jer dobacuju samo do najnižih i najbednijih ljudskih poriva. Mržnja i gola mržnja. Kada prođu izbori i prebroje se glasovi, ostaće im da se suoče sa tim da su od sebe napravili pokret koji nema da ponudi ništa, osim besa, uvreda i mržnje. Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti. Mnogo će im teže biti da se oporave od načina života u kojem je mržnja postala i program i identitet - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks. 

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