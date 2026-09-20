Fudbal

Istorija na "Old Firmu": Ovo se desilo prvi put posle 40 godina

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

20. 09. 2026. u 16:34

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DOŠAO je Derek Mekines na klupu Rendžersa. Trebalo mu je vremena da namesti ekipu, a kad je to uradio tim iz Glazgova je počeo da deli lekcije u prvenstvu Škotske.

Историја на Олд Фирму: Ово се десило први пут после 40 година

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Ovaj 55-godišnji stručnjak je uradio nešto što se desilo prvi put posle 40 godina. Naime, postao je tek drugi menadžer koji je u svoja prva dva "Old Firm" derbija računajući sva takmičenja pobedio Seltik. To je najpre 1986. godine uradio Grejem Sunes.

Rendžers je pre sedam sana u Liga Kupu savladao najvećeg rivala sa 3:0, a ove nedelje bio je bolji u prvenstvu sa 1:0.

"Policajci" se nalaze u seriji od šest trijumfa u svim takmičenjima. U tom sjajnom nizu primili su samo jedan gol.

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