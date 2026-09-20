Istorija na "Old Firmu": Ovo se desilo prvi put posle 40 godina

DOŠAO je Derek Mekines na klupu Rendžersa. Trebalo mu je vremena da namesti ekipu, a kad je to uradio tim iz Glazgova je počeo da deli lekcije u prvenstvu Škotske.

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Ovaj 55-godišnji stručnjak je uradio nešto što se desilo prvi put posle 40 godina. Naime, postao je tek drugi menadžer koji je u svoja prva dva "Old Firm" derbija računajući sva takmičenja pobedio Seltik. To je najpre 1986. godine uradio Grejem Sunes.

2 - Derek McInnes is only the second Rangers manager to win both of his first two Old Firm derbies against Celtic in charge of the club in all competitions, after Graeme Souness in 1986.



Bragging. pic.twitter.com/Waz1wDH0JM — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2026

Rendžers je pre sedam sana u Liga Kupu savladao najvećeg rivala sa 3:0, a ove nedelje bio je bolji u prvenstvu sa 1:0.

"Policajci" se nalaze u seriji od šest trijumfa u svim takmičenjima. U tom sjajnom nizu primili su samo jedan gol.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“