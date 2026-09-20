Grci nikada jači! Jovanović odabrao tim za Srbiju
Grčka reprezentacija otvara Ligu Nacija duelima protiv Srbije 24.09, Grke očekuje i duel sa Nemačkom 27. septembra, dok će potom na stadionu Tumba u Solunu ugostiti Holandiju (1. oktobar) i ponovo Nemačku (4. oktobar).
Posebnu težinu za Ivana Jovanovića imaće gostovanje u rodnoj Srbiji.
Selektor Grka je za predstojeće reprezentativne obaveze pozvao 26 igrača.
Golmani
Odiseas Vlahodimos (Sevilja)
Hristos Mandas (Lacio)
Konstantinos Colakis (Hal)
Odbrana
Konstantinos Mavropanos (Vest Hem)
Janis Mihailidis (PAOK)
Panajotis Recos (Olimpijakos)
Konstantinos Kulierakis (Roma)
Andreas Entoj (Rio Ave)
Manolis Saliakas (Olimpijakos)
Georgios Vajanidis (Sporting Lisabon)
Georgios Kirijakopulkos (Panatianikos)
Konstantninos Cimikas (Liverpul)
Vezni red
Atanasos Andrucos (OFI)
Hristos Zaferis (PAOK)
Nektarios Triantis (Minesota)
Dimitrios Kurbelis (Asteras Tripolis)
Hristos Muzakitis (Hal)
Konstantnios Karecas (Borusija Dortmund)
Hristos Colis (Arsenal)
Georgios Masuras (Neom)
Aleksandros Kiziridis (Čorum)
Napad
Focis Joanidis (Sporting Lisabon)
Vangelis Pavlidis (Benfika)
Anastasios Duvikas (Komo)
Andreas Tete (Panatinaikos)
Haralamposa Kostulas (Brajton)
Grčki reprezentativci okupiće se u ponedeljak, 21. septembra, kada će početi pripreme u trening centru u Rentiju. Dva dana kasnije ekspedicija Grčke otputovaće za Beograd.
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