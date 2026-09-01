Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NA AUTO-PUTU KOD POJATA: Motociklista teže povređen

Танјуг

01. 09. 2026. u 14:25 >> 15:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Kruševac-Pojate danas u 12.40 sati je teško povređen motociklista.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НА АУТО-ПУТУ КОД ПОЈАТА: Мотоциклиста теже повређен

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Grčki državljanin koji je upravljao motociklom je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Krušrevcu, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Kruševcu.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a saobraćaj na toj deonici se odvija otežano.

Kako Tanjug saznaje, on je izgubio kontrolu nad motociklom i udario u zaštitnu ogradu pored puta.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Gospodin i džentlmen! Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - Više se neće roditi ovakav čovek! (Video)
Poznati

0 0

"Gospodin i džentlmen!" Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - "Više se neće roditi ovakav čovek!" (Video)

MUZIČKA legenda Zdravko Čolić poznat je po velikim koncertima i spektakularnim nastupima, ali nedavni snimak sa ostrva Lastovo prikazala ga je u potpuno drugačijem, intimnom izdanju. Video objavljen na TikToku prikazuje pevača kako u romantičnoj atmosferi peva serenadu jednoj ženi, a emotivni trenutak brzo je privukao pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

01. 09. 2026. u 17:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu

PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu