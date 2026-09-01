TEŠKA SAOBRAĆAJNA NA AUTO-PUTU KOD POJATA: Motociklista teže povređen
U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Kruševac-Pojate danas u 12.40 sati je teško povređen motociklista.
Grčki državljanin koji je upravljao motociklom je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Krušrevcu, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Kruševcu.
Na licu mesta je u toku uviđaj, a saobraćaj na toj deonici se odvija otežano.
Kako Tanjug saznaje, on je izgubio kontrolu nad motociklom i udario u zaštitnu ogradu pored puta.
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