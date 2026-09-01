Karlik DŽons stigao u Beograd, pa poručio da je šokiran ovakvim Partizanom
Glavni igrač Partizana Karlik Džons vratio se u Beograd nakon završenih kvalifikacija sa Južnim Sudanom.
Slao je već Karlik signale da mu se ne dopada ono što klub radi između dve sezone, a sada je bio izričitiji: nije očekivao ovoliko promena u igračkom kadru.
Đoan Penjaroja je započeo pripreme sa skoro pa novim timom, a Karlik bi uskoro trebalo da im se priključi.
- Definitivno sam bio šokiran brojem promena. Igrači koji su otišli nisu mi bili samo saigrači, već braća sa kojom sam delio svlačionicu dve godine. Izgradili smo čvrsta prijateljstva i želim im sve najbolje, ali ovo je novo poglavlje i moramo brzo da se prilagodimo", rekao je Karlik Džons pri sletanju u Beograd, prenosi Mocart sport.
Istakavši da je sa reprezentacijom praktično imao predsezonu, Karlik je poslao poruku navijačima Partizana.
- Molim navijače da budu uz nas. Želimo da vratimo onu prepoznatljivu kulturu pobeda — da ponovo punimo aerodrome posle gostovanja i slavimo velike uspehe. Ne bih želeo unapred da pričam o plej-ofu, ići ćemo korak po korak i graditi igru iz meča u meč. Biće izazovno, ali sam uzbuđen i srećan što sam ponovo ovde", naveo je Južnosudanac.
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