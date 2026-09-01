Najveći hit Svetskog prvenstva stiže u Premijer ligu! "Karamele" konačno imaju pravog špica!
Folarin Balogun postaće novi fudbaler Evertona, prenosi Fabricio Romano.
Američki reprezentativac privukao je pažnju na sebe sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu gde je postigao tri gola i bio ubedljivo najbolji igrač SAD-a koje su dogurale do osmine finala takmičenja.
Everton će ga platiti 45 miliona evra plus pet kroz bonuse i nadaju se da će u njemu konačno dobiti pravog golgetera kojeg nemaju još od Romelua Lukakua.
Balogun će ovim transferom imati priliku da se pokaže u najboljoj ligi sveta čiji je nekad bio deo kao fudbaler Arsenala za kojeg je odigrao samo dva meča kada je imao dvadeset godina.
Nakon toga se kalio u Ligi 1 u dresu Remsa i Monaka za koje je na 109 utakmica u prvenstvu postigao 45 pogodaka, a sa Evertonom će potpisati četvorogodišnji ugovor.
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