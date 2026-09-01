Fudbal

Najveći hit Svetskog prvenstva stiže u Premijer ligu! "Karamele" konačno imaju pravog špica!

Vukašin Miljković

01. 09. 2026. u 08:30

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Folarin Balogun postaće novi fudbaler Evertona, prenosi Fabricio Romano.

Највећи хит Светског првенства стиже у Премијер лигу! Карамеле коначно имају правог шпица!

Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Američki reprezentativac privukao je pažnju na sebe sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu gde je postigao tri gola i bio ubedljivo najbolji igrač SAD-a koje su dogurale do osmine finala takmičenja.

Everton će ga platiti 45 miliona evra plus pet kroz bonuse i nadaju se da će u njemu konačno dobiti pravog golgetera kojeg nemaju još od Romelua Lukakua.

Balogun će ovim transferom imati priliku da se pokaže u najboljoj ligi sveta čiji je nekad bio deo kao fudbaler Arsenala za kojeg je odigrao samo dva meča kada je imao dvadeset godina.

Nakon toga se kalio u Ligi 1 u dresu Remsa i Monaka za koje je na 109 utakmica u prvenstvu postigao 45 pogodaka, a sa Evertonom će potpisati četvorogodišnji ugovor.

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