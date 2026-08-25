Grobari prepoznali trenutak: Crno-beli prodali 25.000 karata za meč sa Hetafeom

Hiljade Grobara dočekaće svoje ljubimce i pomoći im da probaju da dva gola zaostatka iz prvog meča protiv Hetafea nadoknade i obezbede Ligu konferencije.

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Crno-beli su objavili da su prodali 25.000 karata za meč u četvrtak, a prodaji i dalje nije kraj.

"Nakon prvog dana prodaje na blagajnama sa ponosom ističemo da smo došli do broja od 25.000 prodatih ulaznica.

Dobra vest za sve koji nisu još uvek obezbedili svoju ulaznicu je da karata jos uvek ima za sever i, u minimalnom kontigentu, za zapad. Blagajne će i sutra raditi u terminu od 10 do 17h, a u četvrtak od 14h do početka utakmice. Takođe, ulaznice možete kupiti i online putem sajta ticketline.rs", navodi Partizan.