Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

26. 08. 2026. u 09:05

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Sreda

21.00 Celje - Slovan Bratislava GG (1.80)

21.00 Lion - Fenerbahče GG (1.67)
21.00 Vikinf - Dinamo Zagreb GG (1.53)

Ukupna kvota: 4.60

 

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