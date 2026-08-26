NOĆ ZA PAMĆENJE: Ruska PVO presrela i uništila čak 426 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije i Krima
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 426 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Kaluške, Tulske, Lipecke, Voronješke, Tambovske, Rjazanjske, Nižegorodske, Volgogradske, Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja i Republike Krim.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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