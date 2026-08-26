Svet

NOĆ ZA PAMĆENJE: Ruska PVO presrela i uništila čak 426 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije i Krima

P. Đurđević

26. 08. 2026. u 09:10

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 426 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

НОЋ ЗА ПАМЋЕЊЕ: Руска ПВО пресрела и уништила чак 426 украјинских дронова изнад више региона Русије и Крима

Foto: AI generated/ChatGPT

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Kaluške, Tulske, Lipecke, Voronješke, Tambovske, Rjazanjske, Nižegorodske, Volgogradske, Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja i Republike Krim.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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