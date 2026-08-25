NOVAC ZA PUTEVE STIŽE U BRUS: Predsednik Vučić najavio ulaganja i početak radova
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je ulaganja u putnu infrastrukturu opštine Brus.
Istakao je da ovde hoće da kaže ono šta nije ispunjeno, za opštinu Brus i Vignjište.
- To ćemo da krenemo da radimo do kraja ove godine. Ono što je za vas važno jesu putevi. Pre kraja oktobra krenućemo sa 350 miliona dinara, 15 kilometara asfaltiranja puteva u opštini Brus. Sada ćemo krenuti sa gotovo 3 miliona evra, za 7 do 10 dana, tako da ćemo ukupno u opštini Brus da uložimo samo u puteve 6 miliona evra - rekao je predsednik.
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