Šok na početku Ju-Es opena! Kraj za Novaka Đokovića i Arinu Sabalenku
Srpski teniser Novak Đoković je u paru sa Arinom Sabalenkom eliminisan u prvom kolu miks dublova na Ju Es openu pošto ih je pobedio par Katerina Sinijakova (Češka)/Henri Paten (Velika Britanija) rezultatom 2:1 (1:4, 4:2, 10:2), posle samo 54 minuta igre.
Prvi nosioci turnira, Đoković i Sabalenka, počeli su odlično i dobili su prvi set zahvaljujući jednom brejku. U drugom setu Sinijakova i Paten prave dva brejka, a gube jedan servis, i tako stižu do 1:1 u setovima.
U trećem, odlučujućem setu, koji se igra na 10 poena, Đoković i Sabalenka su potpuno pali u igri i na kraju su eliminisani već na startu turnira.
Sinijakova i Paten će u četvrtfinalu igrati protiv bračnog para Elina Svitolina (Ukrajina)/Gael Monfis (Francuska).
Pobednici u miks dublu na turniru u Njujorku osvojiće novčanu nagradu od milion dolara, dok će poraženima u finalu da pripadne 500.000 dolara.
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