Fudbal

Ništa od Lige šampiona za Dušana Tadića: Bodo razbio Nek u borbi za elitno takmičenje

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 22:52

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Fudbaleri Bodo Glimta savladali su holandski Nek sa 3:0 u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ништа од Лиге шампиона за Душана Тадића: Бодо разбио Нек у борби за елитно такмичење

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Jasno je bilo već posle tri minuta meča da će ovo biti "jednosmerna ulica" za Nek, pošto je njihov golman dobio crveni karton.

Do kraja poluvremena Bodo je postigao dva pogotka i to zanimljivo oba u sudijskoj nadoknadi, u 45+2 i 45+6.

U nastavku su domaći diktirali tempo, napadali, te postigli još jedan pogodak i ukupnim rezultatom u dvomeču (6:1) izborili ligaški deo Lige šampiona.
 

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