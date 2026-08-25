Ništa od Lige šampiona za Dušana Tadića: Bodo razbio Nek u borbi za elitno takmičenje
Fudbaleri Bodo Glimta savladali su holandski Nek sa 3:0 u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Jasno je bilo već posle tri minuta meča da će ovo biti "jednosmerna ulica" za Nek, pošto je njihov golman dobio crveni karton.
Do kraja poluvremena Bodo je postigao dva pogotka i to zanimljivo oba u sudijskoj nadoknadi, u 45+2 i 45+6.
U nastavku su domaći diktirali tempo, napadali, te postigli još jedan pogodak i ukupnim rezultatom u dvomeču (6:1) izborili ligaški deo Lige šampiona.
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KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea
Bode glimt večeras na dočekuje NEC u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona (21.00), sa ogromnom prednošću od 3:1 iz prvog susreta. Norvežani su ponovo potvrdili da su izuzetno opasni na evropskoj sceni, dok gostima preostaje da pokušaju da naprave veliki preokret na zloglasnom "Aspmira stadionu".
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