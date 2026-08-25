Tenis

"USPOMENE KOJE ĆE ZAUVEK OSTATI SA MNOM!" Vavrinka se emotivnom porukom oprostio od Ju-Es opena nakon što mu nisu dali specijalnu pozivnicu

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 17:34

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Stan Vavrinka nije dobio vajld kard za ovogodišnji Ju-Es Open iako je nekadašnji osvajač ovog grend slema, a Švajcarac na kraju sezone odlazi u penziju, pa se sada oprostio od Njujorka i poslednjeg grend slema u sezoni.

УСПОМЕНЕ КОЈЕ ЋЕ ЗАУВЕК ОСТАТИ СА МНОМ! Вавринка се емотивном поруком опростио од Ју-Ес опена након што му нису дали специјалну позивницу

Foto: Lapiste / PsnewZ / Profimedia

- Kada sam prvi put stigao u Njujork iz malog poljoprivrednog sela u Švajcarskoj, sve mi je delovalo preveliko. Grad. Buka. Energija. Gužve. Svetla. Ali iz godine u godinu Njujork je polako postajao jedno od mojih omiljenih mesta na svetu.

Sten Vavrinka se javio emotivnom porukom nakon što mu Ju-Es Open nije dao specijalnu pozivnicu: 

Ovaj grad me je izazivao. Gurao me napred. Izvlačio iz mene nešto što je malo koje mesto uspelo. Ovde sam doživeo neke od najjačih emocija svoje karijere. Mečeve, kasne noći, neverovatnu atmosferu, ljubav publike… uspomene koje će zauvek ostati sa mnom.

Osvajanje US Opena, u gradu koji nikada ne spava, zauvek će biti jedan od najvećih trenutaka mog života.

Hvala ti, Njujork. Hvala Ju-Es Openu. Hvala svakom navijaču koji me je godinama podržavao, gurao napred, verovao u mene i delio sa mnom sve ove emocije. Zauvek zahvalan. Zauvek Njujork - napisao je Vavrinka.

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