Podrška košarkaša fudbalerima: Đoan Penjeroja i njegovi izabranici bodriće crno-bele na meču sa Hetafeom

Fudbaleri Partizana imaće podršku od preko 25.000 grobara na meču sa Hetafom, ali to nije sve. Crno-bele će bodriti i košarkaši Partizana.

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Naime, Izabranici Đoana Penjaroje će biti na stadionu u četvrtak od 21 čas kako bi bili vetar u leđa ekipi Saše Ilića, koja ispred sebe ima težak zadatak u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija - nadoknaditi dva gola zaostatka i obezbediti ligašku fazu trećeg po kvalitetnu evropskog takmičenja.