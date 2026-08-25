Podrška košarkaša fudbalerima: Đoan Penjeroja i njegovi izabranici bodriće crno-bele na meču sa Hetafeom
Fudbaleri Partizana imaće podršku od preko 25.000 grobara na meču sa Hetafom, ali to nije sve. Crno-bele će bodriti i košarkaši Partizana.
Naime, Izabranici Đoana Penjaroje će biti na stadionu u četvrtak od 21 čas kako bi bili vetar u leđa ekipi Saše Ilića, koja ispred sebe ima težak zadatak u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija - nadoknaditi dva gola zaostatka i obezbediti ligašku fazu trećeg po kvalitetnu evropskog takmičenja.
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