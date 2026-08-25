NOVI POGROM NAŠEG ŽIVLJA NEĆEMO DOZVOLITI Vučić poslao jasnu poruku Kurtiju: Teška je to ivica, uvek morate meriti sve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete selu Stanjevo komentarisao i divljanje Aljbina Kuritja.

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- Razumem i vaš gnev, jed i bes, moj je veći. Gledam da ne ugrozim mnogo više od onoga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim sredstvima i da sačuvamo naše stanovništvo. Bata zna sa kakvim se sve problemima suočavamo, koliko je to kompleksno i muka. Nama sukob sa NATO nije potreban u ovom trenutku i njima da stavimo do znanja da im novi pogrom našeg življa nećemo dozvoliti. Na toj ivici, na kojoj nikada niko nija zadovoljan, da jednu reč izgovorim optužili bi me da želim da ratujem... Ako ne gurate do te ivice onda nemate šansu u pokušaju da očuvate i obezbedite ostanak našeg naroda. Teška je to ivica, proces donošenja odluka je strašno težak. Uvek morate da merite sve... - rekao je Vučić.

- Ko će majkama da vraća decu u kovčegu, ja to ne bih želeo - kazao je Vučić između ostalog i dodao da je potrebno na dnevnom nivou donositi odluke koje će značiti opstanak našem narodu na ognjištima, lai da Srbija može da nastavi razvoj.

- Sve ovo što imamo danas da odbranimo zemlju imamo zahvaljjuči ovakim ljudima i rastu Srbije - kazao je on.