Ako prođu Hetafe: Uprava Partizana spremila ogromne premije igračima! Evo koliko iznose!
Crno-beli u četvrtak igraju meč odluke protiv španskog tima.
Iako su u prvoj utakmici izabranici Saše Ilića imali igrača više u predgrađu Madrida, na kraju su poraženi sa 1:3.
Sada crno-belima predstoji ogroman izazov u revanšu da nadoknade dva gola, ali i izbore plasman u Ligu konferencija, posle svega što se izdešavalo prethodnih dana.
Podsetimo, uprava crno-belih i sam trener Saša Ilić najavili su odlaske odmah posle utakmice sa Špancima, bez obzira na njen ishod, pa će Partizan ostati "na vetrometini", u krizi loših rezultata na domaćoj sceni.
I pored toga, čelnici "parnog valjka" odlučili su da motivišu prvotimce, pred duel sezone sa Hetafeom, pa će kako prenosi "Mocart sport" u slučaju prolaska igrači dobro napuniti džepove!
Naime, za eliminaciju španskog tima, obećane su premije igračima od 500.000 evra! Mnogi se pitaju kako?, obzirom da je Partizan u teškoj finansijskoj situaciji, ali je vrhuška Beograđana odmah objasnila i način na koji će se to desiti.
Dobijanjem sredstava od UEFA za eventualni plasman u Ligu konferencije. sa zagarantovanih 4.000.000 evra, uprava crno-belih će osminu odmah proslediti fudbalerima, što je sjajna motivacija za svakog igrača u crno-belom dresu.
Posebno se to odnosi na strance (Sek, Že, Zubairu, Samson, Kojzek, Traore, Baba...), koji baš i ne razumeju situaciju u kojoj se višestruki šampion Srbije nalazi.
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