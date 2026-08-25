Fudbal

Tragedija dželata Crvene zvezde: Hapoel Ber Ševa ostala bez Lige šampiona

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 21:25

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Fudbaleri Hapoela iz Ber Ševe izgubili su 5:2 na gostovanju Sabahu i ostali bez Lige šampiona.

Трагедија џелата Црвене звезде: Хапоел Бер Шева остала без Лиге шампиона

Foto: Lukasz Germaniuk / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, u prvom meču je tim iz Izraela slavio sa 2:1, sada u Bakuu nakon 90 minuta izgubio sa 3:2 i to golom u poslednjim sekundama meča, pa se otišlo u produžetke. Sabah je u produžetku postigao još dva pogotka i tako se plasirao u Ligu šampiona. 

Podsetimo, kolo pre ovog Hapoel je izbacio Crvenu zvezdu i srušio navijačima crno-belih da bi mogli da se vrate u najelitnije evropskog takmičenje.

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