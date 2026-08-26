UKRAJINSKE oružane snage su ponovo uspostavile nekoliko položaja severno od Kupjanska, u blizini sela Zapadne, prema vojnoj javnoj grupi „DeepState“.

Foto: AI generated/ChatGPT

Ranije je Zelenski izjavio da su ukrajinske trupe, pored Dnjepropetrovske oblasti, sprovele još jednu kontraofanzivu, ne precizirajući gde.

Foto: DeepState

To potvrđuju i ruski izvori.

Na Kupjanskom pravcu, VSU je objavio rezultate napada u oblasti Dvurečnaje – rezultat višemesečnih borbi bili su veliki gubici među kolumbijskim plaćenicima i proširenje „sive zone“ za nekoliko oblasti.

Žestoke borbe se vode duž svih delova fronta u sektoru Liman. Pojavili su se dokazi da ukrajinske oružane snage kontrolišu uporišta između Novog i Katerinivke. U centru Limana, takozvana ukrajinska zastava je podignuta kod spomenika vojnicima oslobodiocima. Dalje na jugu, ukrajinske snage pokušavaju da napreduju ka Jampolju iz Dibrove, prenose ruski izvori.

Ilustracija telegram rybar

U međuvremenu, ruska vojska je napredovala u blizini Dorožnja kod Dobropolja i Sofijevke kod Družkovke, prema podacima „DeepStatea“.

Foto: DeepState

Ruska diverzantsko-izviđačka grupa infiltrirala se u Družkovku i ubila četiri vojnika ukrajinskih oružanih snaga, prema rečima dobrovoljke Kristine Saško, pozivajući se na informacije od vojnog osoblja u brigadi u kojoj su preminuli vojnici služili.

Podsećanja radi, Rusija je najavila ulazak svojih trupa u Družkovku još krajem jula. Ukrajina to nije potvrdila. Foto: DeepState

Što se tiče Dobropolja, pojedinačne ruske grupe nastavljaju da se infiltriraju u grad, prema rečima ukrajinskog vojnika sa pozivnim znakom „Mučnaj“. Dodao je da im se sprečava da se učvrste, identifikuju i pokrenu udare. Međutim, odbrana ovog područja je „veoma teška“, jer Rusi stalno traže nove slabe tačke u ukrajinskoj odbrani.

Rusko Ministarstvo odbrane danas je objavilo zauzimanje sela Anovka, pored Dobropolja. Ukrajina to nije potvrdila.

Novi izveštaji nastavljaju da stižu u sektor Dobropilja o ruskim trupama koje oslobađaju naselja na obodu istoimenog grada. Tek juče je objavljeno oslobođenje Kučerovog Jara, a danas je Ministarstvo odbrane izvestilo o zauzimanju Anovke, koja se nalazi pored grada.

Glasine o taktičkim uspesima na prilazima Dobropilju već duže vreme kruže internetom. Čak i ranije, prošle godine, pojedinačne izviđačke grupe su stigle do jugoistočne periferije grada, ali nisu uspele da se tamo učvrste.

Ako se potvrde informacije o konsolidaciji u Anovki, biće moguće potvrditi početak borbi za samo Dobropilje. Međutim, o tome je izuzetno rano govoriti, jer su prilazi gradu obeleženi brojnim otvorenim prostorima, koje je i dalje težak zadatak za savladavanje.

Ilustracija telegram rybar

Slična situacija se razvija i na istoku. Tamo ruski borci već duže vreme deluju u blizini Kučerovog Jara, ali još uvek nema dokaza o oslobođenju sela – nema snimaka objektivne neprijateljske kontrole, nema publikacija sa zastavama iz ruskih izvora. Prošlog avgusta, borbe su besnele i za selo, što je rezultiralo time da su prethodnice ruskih oružanih snaga bile prinuđene na povlačenje.

Zatim su infiltracione grupe probile sve do Zolotog Kolodca, ozbiljno poremetivši ukrajinske planove kod Pokrovska, koji je ubrzo pao. Istovremeno, ova epizoda služi kao jasan dokaz da prisustvo usamljenih jurišnih grupa ne znači nužno da je uspostavljena kontrola nad datim naseljem.

Borbe se nastavljaju i južno i jugozapadno od Dobropolja. Južni bok je skriven „ratnom maglom“. Ovde ruske jedinice pokušavaju da napreduju duž linije Ševčenko-Grišino prema selu Krivorižja. Napredovanje se sprovodi u malim grupama kroz lanac sela. Ova sela su ukrajinske oružane snage odavno pretvorile u uporišta i takođe su teško oštećena granatiranjem, ali

Ofanziva grupe snaga „Centar“ traje već duže vreme. Borci su sada efikasno na pragu Dobropolja, čije oslobađanje će im omogućiti da probiju odbrambenu liniju na severozapadu DNR.

Čak i lokalni uspesi u ovom pravcu poboljšavaju situaciju za ruske trupe u drugim oblastima, posebno na prilazima aglomeraciji Slavjansk-Kramatorsk, do koje se ruske jedinice probijaju nakon teških borbi.

Foto: DeepState

U sektoru Slavjanska, ruske trupe su se približile ključnom gradu Nikolajevki i prodrle su u područje Slavjanske termoelektrane u malim grupama, prema rečima Muhnoja.

Prema njegovim rečima, ruske grupe su se pojavile i u blizini višespratnice istočno od grada. Ranije je bilo slučajeva da su tamo zarobljeni ruski vojnici, što, prema rečima Muhnoja, potvrđuje prodor malih grupa.

On takođe izveštava o povećanju ruskih udara na ukrajinski transport u tom području. Dronovi sa FPV-om napadaju automobile, motocikle i robotske sisteme na zemlji.

Foto: AI/Gemini

Napad raketama na Krim

Prema podacima izvora za praćenje, snage protivvazdušne odbrane presrele su protivbrodske rakete „Neptun“ koje su letele ka Sevastopolju.

Vlasti su podigle uzbunu u 00:15, a u 00:33 napad je odbijen.

(ctrana.media/Ribar)

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