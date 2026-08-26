TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić danas sa nekadašnjom prvom teniserkom sveta Jelenom Janković
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primiće danas nekadašnju prvu teniserku sveta Jelenu Janković, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik Vučuć primiće nekadašnju prvu teniserku sveta u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Preporučujemo
STEVANDIĆ ŠTUKANU: Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili
25. 08. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)