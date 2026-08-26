Politika

TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić danas sa nekadašnjom prvom teniserkom sveta Jelenom Janković

В.Н.

26. 08. 2026. u 06:49

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primiće danas nekadašnju prvu teniserku sveta Jelenu Janković, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 11 ЧАСОВА: Вучић данас са некадашњом првом тенисерком света Јеленом Јанковић

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Predsednik Vučuć primiće nekadašnju prvu teniserku sveta u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

 

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