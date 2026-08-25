"ŽELIM DA MU POMOGNEM!" Žoze Murinjo o Vinisijusu

Trener Reala Portugalac Žoze Murinjo izjavio je da želi da pomogne brazilskom fudbaleru Vinisijusu Žunioru da bolje kontroliše svoje emocije, preneo je danas AP.

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Murinjo je rekao da smatra da se Vinisijus nepravedno nalazi na meti kritika, ali je dodao da napadač madridskog kluba može bolje da reaguje na provokacije.

Brazilski fudbaler je bio umešan u nekoliko incidenata sa navijačima i igračima protivničkog tima tokom utakmice drugog kola španske La Lige protiv Espanjola, koja je odigrana u subotu u Barseloni. Real je na ovom meču slavio sa 2:1.

Fudbaleri Reala će u sredu dočekati Real Sosijedad u zaostaloj utakmici prvog kola španskog prvenstva.

"Postoje situacije na terenu i van njega. Reakcija na navijače i uvrede, ako nisu rasističke ili homofobične, već one uobičajene uvrede navijača, mislim da on to može bolje da kontroliše. Smatram da može da poboljša svoj odnos sa protivničkim navijačima", rekao je trener Reala.

"U samoj igri, kada je reč o faulovima i nagomilanoj frustraciji koju oseća, tu odgovornost snose sudije - ili 'arbitri' kako ja volim da ih zovem - jer je njihova dužnost da zaštite igrače i igru", dodao je on.

Murinjo je naveo da je teže pomoći Vinisijusu kada su u pitanju incidenti tokom same igre, ali da je njegov odnos sa protivničkim navijačima "nešto na čemu možemo da radimo".



