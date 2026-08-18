Svet

UŠAKOV: Znate naš stav, on isključuje zamrzavanje sukoba

Novosti online

18. 08. 2026. u 22:58

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STAV Rusije o sukobu u Ukrajini isključuje zamrzavanje sukoba duž linije razdvajanja.

УШАКОВ: Знате наш став, он искључује замрзавање сукоба

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

Taj stav je naglasio pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

- Znate naš stav, on to isključuje - rekao je Ušakov za Vesti.

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova izjavio da je rešavanje ukrajinske krize nemoguće bez rešavanja njenih osnovnih uzroka i da je svaka pauza u vojnim dejstvima neprihvatljiva za Rusiju.

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