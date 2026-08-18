UŠAKOV: Znate naš stav, on isključuje zamrzavanje sukoba
STAV Rusije o sukobu u Ukrajini isključuje zamrzavanje sukoba duž linije razdvajanja.
Taj stav je naglasio pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.
- Znate naš stav, on to isključuje - rekao je Ušakov za Vesti.
Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova izjavio da je rešavanje ukrajinske krize nemoguće bez rešavanja njenih osnovnih uzroka i da je svaka pauza u vojnim dejstvima neprihvatljiva za Rusiju.
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