MEGASENZACIJA! Srđan Blagojević pobedio višestrukog šampiona Premijer lige!
Fudbaleri CSKA iz Moskve morali su da čestitaju bivšem treneru Partizana.
Srpski stručnjak ostvario je danas jednu od najvećih pobeda u karijeri, a i otkako se rastao sa crno-belima.
On je sa Akronom iz Toljatija trijumfovao 1:0 (1:0) u gostima slavnih "armejaca" na terenu VEB arene, u grupnoj fazi Kupa Rusije! Treba reći da je CSKA višestruki šampion ruske Premijer lige i najcenjeniji kolektiv ove države.
Bez greške su odigrali fudbaleri Akrona, savršenu defanzivu i zasluženo stigli do tri boda na jednom od najtežih gostovanja u ruskom fudbalu.
Gol odluke bio je delo Kevina Arevala, kome je asistirao Arsenije Dimitrijev u 9. minutu, posle čega je heroj Akrona čak i isključen u 57. minutu. Međutim, iako brojčano slabiji, Blagojevićev sastav je priredio može se slobodno reći megasenzaciju.
Reagovala je i VAR soba u finišu utakmice, kada je Kisljak zatresao mrežu kod CSKA, ali je u 85. minutu njegov pogodak poništen, posle odgledanog snimka.
Podsetimo, srpski stručnjak je napustio je Partizan na kraju prošle sezone, a ova pobeda sigurno će mu značiti, ali i njegovom timu zbog samopouzdanja.
Blagojeviću je angažman u Rusiji, četvrti u inostranstvu. Pre toga je trenirao mađarski Debrecin, Astanu i Kaspij Aktau iz Kazastana.
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