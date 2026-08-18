NOVI TRANSFER U HUMSKOJ! Nikola Čumić potpisao za Partizan!

Crno-beli ulaze pojačani u nastavak sezone.

FOTO: N. Skenderija

Srpski fudbaler Nikola Čumić potpisao je za Partizan, saopštio je danas beogradski klub.

"Dvadesetsedmogodišnji krilni napadač u Humsku dolazi iz ruskog Rubina iz Kazanja, a sa crno-belima je potpisao ugovor na dve godine. Čumić u Partizan stiže bez fiksnog obeštećenja, dok sporazum sa ruskim klubom predviđa bonuse u zavisnosti od njegovog individualnog učinka i sportskih rezultata Partizana, kao i procenat od eventualnog budućeg transfera", stoji u objavi Partizana.

Dodaje se da je Čumić uspešno obavio lekarske preglede i potpisao ugovor, posle čega se priključio radu prvog tima.

Čumić je rođen je 1998. godine u Užicu, a karijeru je započeo u Slobodi. Posle toga nastupao je za Metalac iz Gornjeg Milanovca, Radnički iz Niša, grčki Olimpijakos, a potom je nastupao na pozajmicama u Sportingu iz Hihona i švajcarskom Lucernu. U septembru 2022. godine je postao fudbaler Vojvodine, posle čega prelazi u Rubin iz Kazanja, dok je prolećni deo prošle sezone proveo na pozajmici u Saragosi.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Nikola Čumić je prošao i mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a za seniorsku reprezentaciju je upisao dva nastupa. Iz Partizana ističu da može da igra na obe krilne pozicije, kao i u ofanzivnom delu veznog reda, kao i da će nositi dres sa brojem 27.

Otkrio je kako se osećao, pošto je zvanično postao fudbaler crno-belih:

- Jako sam srećan i zadovoljan sto sam konačno potpisao za Partizan. Tri puta sam bio pred potpisom, koliko se odužilo plašio sam se da i ovoga puta neću obući dres Partizana, ali na upornost kluba i moju uspeli smo da nađemo zajednički jezik sa Rubinom. Srećan sam što sam danas ovde.

Imao je i poruku za navijače Partizana:

- Partizan uvek treba da ide na najveće ciljeve i od kluba kao što je Partizan se uvek očekuju trofeji. Svi mi treba ka tome da težimo i da vratimo Partizan gde mu je mesto! Od mene navijači mogu da očekuju uvek 100 posto na terenu i nadam se što više golova, asistencija i pobeda u crno-belom dresu.

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