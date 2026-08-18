Svet

VI STE U RATU SA NAMA! Oštra reakcija Lavrova: Rusija ima pravo da gleda na London kao učesnika sukoba u Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 22:45

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MOSKVA ima pravo da angažovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku Federaciju posmatra kao direktno učešće u sukobu u Ukrajini, uz sve posledice koje iz toga proizlaze, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ВИ СТЕ У РАТУ СА НАМА! Оштра реакција Лаврова: Русија има право да гледа на Лондон као учесника сукоба у Украјини

Jutjub printskrin

On je podsetio da je ruski lider Vladimir Putin upozoravao da Rusija ima pravo da deluje u bilo kom regionu svetskog okeana ukoliko neko ugrozi ruske interese ili imovinu.

-Takođe imamo pravo da direktno uključivanje britanskih raketnih snaga u napade na Rusku Federaciju, o čemu se javno i ponosno govorilo, smatramo učešćem u ratu, uz sve posledice koje iz toga proizlaze, naglasio je Lavrov za ruske medije.

List „Tajms“ je u nedelju objavio da je Ukrajina počela da koristi dronove britanske proizvodnje za izvođenje udara duboko u teritoriju Rusije.

Podsetimo, ranije je britanski premijer Endi Bernem, posle saopštenja ruske ambasade u Londonu o posledicama udara britanskim dronovima po teritoriji Rusije, rekao da će nastaviti podršku Kijevu i da će biti uz Ukrajinu do kraja.

-Znate, žao mi je Britanije ako ostane uz Ukrajinu do samog kraja, rekao je Lavrov.

(sputnikportal.rs)

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