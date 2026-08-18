VI STE U RATU SA NAMA! Oštra reakcija Lavrova: Rusija ima pravo da gleda na London kao učesnika sukoba u Ukrajini
MOSKVA ima pravo da angažovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku Federaciju posmatra kao direktno učešće u sukobu u Ukrajini, uz sve posledice koje iz toga proizlaze, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je podsetio da je ruski lider Vladimir Putin upozoravao da Rusija ima pravo da deluje u bilo kom regionu svetskog okeana ukoliko neko ugrozi ruske interese ili imovinu.
-Takođe imamo pravo da direktno uključivanje britanskih raketnih snaga u napade na Rusku Federaciju, o čemu se javno i ponosno govorilo, smatramo učešćem u ratu, uz sve posledice koje iz toga proizlaze, naglasio je Lavrov za ruske medije.
List „Tajms“ je u nedelju objavio da je Ukrajina počela da koristi dronove britanske proizvodnje za izvođenje udara duboko u teritoriju Rusije.
Podsetimo, ranije je britanski premijer Endi Bernem, posle saopštenja ruske ambasade u Londonu o posledicama udara britanskim dronovima po teritoriji Rusije, rekao da će nastaviti podršku Kijevu i da će biti uz Ukrajinu do kraja.
-Znate, žao mi je Britanije ako ostane uz Ukrajinu do samog kraja, rekao je Lavrov.
(sputnikportal.rs)
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