STRAVA NA TERENU! Zvezda Bajerna se opet srušila na travu! Legendarni golman zagrmeo: "Povlačenje!"
Fudbaler Bajerna Džamal Musijala je pre samo nekoliko dana iznenada pao na teren, a to se dogodilo i danas tokom prijateljske utakmice sa ekipom Hajdenhajma.
Musijala je kolabirao i na meču sa Lajpcigom. Tada su lekari momentalno ušli da mu ukažu pomoć, a ista stvar se desila i danas samo par minuta nakon što je u 61. ušao na teren. Doktori su imali pune ruke posla.
On se ovoga puta pridigao, ali ostaje zabuna zašto mu se to dešava. Doktori su ga ispratili napolje, pošto se osećao ošamućeno i dezorijentisano. Nije nastavio utakmicu.
Strašne scene nisu mogle da se vide uživo u prenosu pošto su se fudbaleri obe ekipe okupili okolo kako bi napravili "zaštitni" zid.
Prvobitno je rečeno da mu se to desilo zbog vrućine i sparnog vremena, ali ovoga puta je situacija mnogo ozbiljnija.
Zanimljivo, samo dan pred ovaj meč legendarni bivši golman Oliver Kan savetovao je preko medija Musijali da se povuče na neko vreme i dobro iskontroliše svoje telo, da sasluša šta mu ono govori:
"Neki ljudi reći će da sam negativan. U redu. Ali radije ću da budem iskren nego da gledam još jednog talentovanog momka kako uništava samog sebe dok pokušava nešto da dokaže. Džamale, ako ovo čitaš, uzmi pauzu. Bićeš zahvalan sam sebi u budućnosti", izjavio je legendarni golman.
"To što se srušio, to nije to bilo samo od vrućine. Njemu telo šalje jasnu poruku. Pre nekoliko meseci rekaosam da sebe mora da stavi na prvo mesto, da se potpuno oporavi od povrede pre nego što ponovo zaigra. On je odabrao da forsira. U redu. Svaki igrač želi na veliku scenu. Ali sada se ponovo pale lampice upozorenja. U jednom trenutku postižeš gol, a u sledećem si na zemlji. To nije normalno".
Kan je potom otvoreno poručio:
"Šta je rešenje? Povlačenje! I to ono pravo. Na duži vremenski period. Ne nedelju ili dve dana. Ne doziranje opterećenja, nego istinska pauza od fudbala. Prioritet mora da bude njegovo zdravlje, pa i taj zglob, celo telo, a ne kratkoročna slava. Fudbal će biti tu i za šest meseci ili za godinu dana. Njegovo telo možda neće ako nastavi da forsira. Ne kažem da treba odmah da se penzioniše, ima samo 23 godine, međutim posle svega mora da pokaže zrelost. Pogledajte velikane koji su slušali svoje telo i uporedite ih sa onima što su ignorisali znakove upozorenja. Kasnije su platili skupo. Musijala je već prebrodio jednu povredu koja mu je ugrozila karijeru. Izazivanje sudbine nije hrabrost. To je tvrdoglavost", poentirao je Kan.
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