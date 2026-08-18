CRVENO-BELI OBJAVILI RASTANAK! Zatražio je raskid ugovora...

Mada je imao još godinu dana...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Grčki Olimpijakos saopštio je da je američki košarkaš sa grčkim pasošem Tomas Vokap zatražio raskid ugovora, iako njegov ugovor važi do leta 2027. godine.

"Danas je Vokap pisanim putem obavestio Olimpijakos o jednostranom raskidu ugovora, tražeći da bude odmah pušten bez navođenja razloga. Klub kategorički ističe da njegov ugovor važi do leta 2027. godine i, shodno tome, očekuje da se igrač u četvrtak, 20. avgusta, pojavi u Grčkoj na zakazanim lekarskim pregledima i testiranjima fizičke spremnosti. U suprotnom, Olimpijakos zadržava pravo da preduzme sve raspoložive pravne mere kako bi zaštitio svoja prava", stoji u saopštenju prvaka Evrope.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vokap (33) je zahtev za raskid ugovora podneo jer ima izuzetno bogatu ponudu Dubaija, "tešku" 1.500.000 evra po sezoni, preneli su danas svi grčki mediji.

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