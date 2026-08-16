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RUSI ZASULI BOMBAMA KOMANDNI CENTAR: Dve tone čiste smrti razorilo ukrajinsku Nacionalnu gardu (VIDEO)

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16. 08. 2026. u 10:59

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PRECIZNI vazdušni udari uništili su komandni centar 15. zasebne brigade specijalnih snaga Nacionalne garde Ukrajine.

РУСИ ЗАСУЛИ БОМБАМА КОМАНДНИ ЦЕНТАР: Две тоне чисте смрти разорило украјинску Националну гарду (ВИДЕО)

MOD Rusije

Ruske oružane snage uništile su centar za kontrolu dronova 15. odvojene brigade specijalnih snaga ukrajinske Nacionalne garde u Dobropolju, DNR. Snimak uništenja objavio je vojni resor.

Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su letelice koristile četiri visoko-eksplozivne avio-bombe sa univerzalnim modulima za jedrenje i korekciju FAB-500.

Jutros su ruske oružane snage takođe pokrenule napad na vojno-industrijske objekte u Kijevu, rafineriju nafte u Kremenčuku i metalurški pogon u Krivom Rogu.

Pored toga, rusko vojno osoblje je pogodilo brod za rasute terete koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u luci Odesa.

Dan ranije, snage vojne grupacije „Vostok” oslobodile su selo Ribaljske u Zaporoškoj oblasti. To im je omogućilo da prošire svoje prisustvo severozapadno od Novog Polja i stvore uslove za dalje napredovanje ruskih jedinica u tom regionu.

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