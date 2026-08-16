RUSI ZASULI BOMBAMA KOMANDNI CENTAR: Dve tone čiste smrti razorilo ukrajinsku Nacionalnu gardu (VIDEO)
PRECIZNI vazdušni udari uništili su komandni centar 15. zasebne brigade specijalnih snaga Nacionalne garde Ukrajine.
Ruske oružane snage uništile su centar za kontrolu dronova 15. odvojene brigade specijalnih snaga ukrajinske Nacionalne garde u Dobropolju, DNR. Snimak uništenja objavio je vojni resor.
Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su letelice koristile četiri visoko-eksplozivne avio-bombe sa univerzalnim modulima za jedrenje i korekciju FAB-500.
Jutros su ruske oružane snage takođe pokrenule napad na vojno-industrijske objekte u Kijevu, rafineriju nafte u Kremenčuku i metalurški pogon u Krivom Rogu.
Pored toga, rusko vojno osoblje je pogodilo brod za rasute terete koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u luci Odesa.
Dan ranije, snage vojne grupacije „Vostok” oslobodile su selo Ribaljske u Zaporoškoj oblasti. To im je omogućilo da prošire svoje prisustvo severozapadno od Novog Polja i stvore uslove za dalje napredovanje ruskih jedinica u tom regionu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
UDARNO! Dogovor o plovidbi kroz Ormuski moreuz je upavo postignut
16. 08. 2026. u 11:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)