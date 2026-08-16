PRECIZNI vazdušni udari uništili su komandni centar 15. zasebne brigade specijalnih snaga Nacionalne garde Ukrajine.

MOD Rusije

Ruske oružane snage uništile su centar za kontrolu dronova 15. odvojene brigade specijalnih snaga ukrajinske Nacionalne garde u Dobropolju, DNR. Snimak uništenja objavio je vojni resor.

Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su letelice koristile četiri visoko-eksplozivne avio-bombe sa univerzalnim modulima za jedrenje i korekciju FAB-500.

Jutros su ruske oružane snage takođe pokrenule napad na vojno-industrijske objekte u Kijevu, rafineriju nafte u Kremenčuku i metalurški pogon u Krivom Rogu.

Pored toga, rusko vojno osoblje je pogodilo brod za rasute terete koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u luci Odesa.

Dan ranije, snage vojne grupacije „Vostok” oslobodile su selo Ribaljske u Zaporoškoj oblasti. To im je omogućilo da prošire svoje prisustvo severozapadno od Novog Polja i stvore uslove za dalje napredovanje ruskih jedinica u tom regionu.

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