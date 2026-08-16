"PRIJATELJSKI" Sastali se bokseri Srbije i Rusije, evo kako se završilo

Prijateljski bokserski duel između omladinskih reprezentacija Srbije i Rusije održan u Banjaluci završen je nerešeno 4:4.

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Kako je saopštio Srpski bokserski savez, susret je održan u okviru Međunarodnog omladinskog kampa,

"Publika u Banjaluci imala je priliku da vidi neke od najtalentovanijih mladih boksera Srbije i Rusije, koji su pokazali borbenost, kvalitet i sportski duh. Ipak, najvažnija pobeda pripala je upravo sportu - jer su mladi bokseri, iako protivnici u ringu, van njega pokazali da ih povezuju prijateljstvo, druženje i zajednički sportski ciljevi", naveo je SBS.

U konkurenciji do 17 godina održani su sledeći mečevi: Nina Damjanović (Srbija) - Aleksandra Moljeva (Rusija) 3:0, Vuk Beletić (Srbija) - Dmitri Brjuhanov (Rusija) 2:1, Damjan Petrović (Srbija) - Dmitri Ribin (Rusija) 0:3, Luka Milenković (Srbija) - Jan Šaikhutdinov (Rusija) 0:2.

U konkurenciji do 19 godina održani su sledeći mečevi: Lazar Nikolić (Srbija) - Jegor Arakčajev (Rusija) 3:0, Mateja Kecman (Srbija) - Juri Brjuhanov (Rusija) 0:3, Đorđe Andrijašević (Srbija) - Ilja Kustarev (Rusija) 2:1, Strahinja Domazetovski (Srbija) - Rađat Musaev (Rusija) 0:3.

Za najbolju bokserku proglašena je Nina Damjanović, najbolji tehničar je Lazar Nikolić, najborbeniji par Đorđe Andrijašević i Ilja Kustarev.

"Susret u Banjaluci još jednom je pokazao da sport ne poznaje granice i da upravo kroz mlade sportiste može da se grade nova prijateljstva i čvršće veze među narodima. Bokserski klub Slavija zahvaljuje mladim reprezentativcima Srbije i Rusije, trenerima, organizatorima i publici koja je svojim prisustvom uveličala ovaj sportski susret", saopštio je SBS.