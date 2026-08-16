SVECI BEZ PREMCA: Parižani se "oštre" za još jednu sezonu iz snova

Sezona još nije ni počela, a Pari Sen Žermen je već krenuo u sakupljanje novih titula.

Foto: Goran Čvorović

Pobedom nad Aston Vilom (2:1) u Superkupu na utakmici u Salcburgu puleni Luisa Enrikea nanizali su, baš na 56. ro|endan "svetaca", ukupno 61. trofej u istoriji pariskog kluba.

- Velika je čast i ponos gledadi kako PSŽ predstavlja Pariz i Francusku na najvećim evropskim i svetskim pozornicama. Temelj ove ambicije je kolektiv. To je naša najveća snaga. Iz utakmice u utakmicu ova mlada ekipa pokazuje karakter, zajedništvo i odlučnost da se bori za dres. Sjajno je započeti sezonu na ovakav način, osvajanjem trofeja, ali posao se nastavlja svakog dana uz najviše zahteve koje postavljamo pred sebe – bio je srećan predsednik kluba Naser El Helaifi, zahvalivši se navijačima kojih je čak 7.000 bilo na stadionu u Austriji.

Bio je to idealan početak sezone u kojoj crveno-plavi sa Sene kreću u neverovatan pohod, stremeći trećoj uzastopnoj tituli u Ligi šampiona, što bi bio nesvakidašnji podvig. Sačuvali su gotovo ceo ubitačan sastav i izvršili neke izmene za koje mnogi fudbalski znalci kažu da su samo poboljšale tim.

Otišli su Gonsalo Ramos (Milan), Kang In Li (Atletiko) i Kolo Muani (Juventus) koji je ionako bio na pozajmici, ali su zato, za 50 miliona, došli Manjes Akliuš iz Monaka što se smatra najvećim obavljenim poslom PSŽ ovog leta, kao i još jedan reprezentativac Lika Dinj, baš iz Aston Vile, za približno 10 miliona evra. A šta tek reći na transfer Ferana Toresa iz Barselone. S druge strane, situacija oko Bredlija Barkole i Ibrahima Mbajea još nije najjasnija.

Jezgro PSŽ i njegova ubojitost u sve tri linije su sačuvani, čak poboljšani. Osnovna postava koja je PSŽ činila toliko opasnim ostala je netaknuta. Nosioci igre, Safonov na golu, Hakimi, Markinjos, Pačo i Nuno Mendeš pozadi, kao i Vitinja, Žoao Neveš i Fabijan Ruiz u sredini, a Dembele, Kvarackelija, Barkola i Due u napadu, i dalje su tu. Odlasci Gonsala Ramosa, Kang In Lija i Kolo Muanija jesu značajni po imenima i doneli su ogroman novac, oko 150 miliona evra, ali nijedan od njih nije bio nezamenljiv. S druge strane, Akliuš povećava mogućnosti u ofanzivnom delu, dok Lika Dinj donosi iskustvo i dubinu u odbrani na levom boku, gde je Nuno Mendeš prvi izbor.

Jedino što "sveci" trenutno možda nemaju je klasična "devetka". Ramos je, čak i kada nije počinjao utakmice, davao Luisu Enrikeu rešenje pravog centarfora. Sada PSŽ još izrazitije zavisi od pokretljivog napada i Dembelea kao "lažne" devetke. Ali, pokazali su da im i ovako trenutno u klupskom fudbalu nema ravnih.

Dominacija je zadivljujuća. PSŽ je osvojio petu uzastopnu titulu u nacionalnom prvenstvu, drugu uzastopnu Ligu šampiona, a sada i drugi UEFA superkup za redom.

SVI TROFEJI

Među 61. trofejem, PSŽ ima 54 domaće titule – 14 prvenstva Francuske, 16 kupova, 9 liga kupova, 14 trofeja šampiona i 1 titulu u Drugoj ligi 1971. Na međunarodnom planu, ima 2 Lige šampiona, 2 UEFA superkupa, 1 Kup pobednika kupova, 1 interkontinentalni kup i 1 Intertoto kup.