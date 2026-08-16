POLICIJA OBJAVILA UZROK TRAGEDIJE U MAĐARSKOJ! Poginulo 12 ljudi, najmanje deset povređenih (VIDEO)

VOZAČ poljskog autobusa zaspao pre udesa u Mađarskoj, uhapšen zbog nesreće u kojoj je stradalo 12 turista, a najmanje deset povređeno.

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Mađarski premijer Peter Mađar objavio je jutros da je 12 ljudi poginulo, a najmanje deset povređeno udesu poljskog autobusa u Mađarskoj.

Međunarodni servis poljske državne televizije TVP navodi da su povređeni prebačeni u bolnicu.

Navodi se da je mađarska policija saopštila da je autobus uleteo u jarak i prevrnuo se rano jutros u blizini grada Mezekerešteš u istočnoj delu Mađarske.

U saopštenju policije je navedeno da se autobus kretao ka gradu Njiređhaza autoputem kada se nesrecća dogodila.

Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske, potvrdio je u objavi na društvenoj mreži X da se nesrecća dogodila.

- Potvrđujem da se dogodila tragična nesrecća autobusa u kojoj su učestvovali poljski turisti u Mađarskoj. Konzularna služba je aktivirana. U kontaktu smo sa mađarskim vlastima. Ministarstvo spoljnih poslova cće pružiti proverene informacije - napisao je Šikorski.

Mađarska državna novinska agencija MTI je objavila da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača.

- Autobus poljske registracije koji je saobraćao autoputem M3 prema Njiređhazi... skrenuo je sa puta u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju da je vozač verovatno zaspao - objavljeno je na sajtu mađarske policije.

U objavi se dodaje da je policija privela vozača vozača autobusa.

Mađarski sajt Indeks je preneo izjavu ministra unutrašnjih poslova Gabora Pošfaja da su policija i vatrogasci na mesto nesreće izašli u velikom broju, a u pomeranju teško oštećenog autobusa pomagali su i civili.

On je naveo da se uz 12 poginulih u autobusu nalazilo još 47 osoba, od kojih su mnogi zadobili teške povrede.

- Vozač autobusa koji je učestvovao u nesreći je uhapšen - naveo je Pošfaj.

Atila Janašočki, portparol policijske uprave županije Boršod-Abauj-Žemplen, izjavio je za agenciju MTI da se autobus poljskih registracija prevrnuo oko jedan sat ujutro.

On je dodao je da je deonica autoputa zatvorena zbog policijskog uviđaja, a saobraćaj se preusmjerava kod Mezekerešteša, sa povratkom na autoput kod Emoda.

(Kurir)