ZAŠTO POLITIČAR ĐOKIĆ I NJEGOVI PAJTOSI SAMI NISU DALI OSTAVKE? Brnabić: "Novi blokaderski slogan - Mila, mi i mafija, samo dok je funkcija"
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na strmoglavi pad Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i pozvala na odgovorsnost političara Đokića. Brnabić se oglasila povodom novog pisanja blokaderskog "Danasa"
- Mnogo je logičnije pitanje zašto političar Ðokić i njegovi pajtosi sami nisu dali ostavke na sve svoje državne funkcije? Dve godine se bore protiv države, nazivaju nas mafijom i kriminalnim klanom, viču da su nam svima ruke krvave i da smo ubice, ali funkcija i apanaža se ne odriču. Novi blokaderski slogan - Mila mi i mafija, samo dok je funkcija! Dobro je da smo i to saznali - i mi u državi, i ovi blokaderi koji se diče Ðokićevim moralom i poštenjem. Kakvi beskičmenjaci - zaključila je Brnabić.
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