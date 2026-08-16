Politika

ZAŠTO POLITIČAR ĐOKIĆ I NJEGOVI PAJTOSI SAMI NISU DALI OSTAVKE? Brnabić: "Novi blokaderski slogan - Mila, mi i mafija, samo dok je funkcija"

V.N.

16. 08. 2026. u 10:04 >> 10:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na strmoglavi pad Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i pozvala na odgovorsnost političara Đokića. Brnabić se oglasila povodom novog pisanja blokaderskog "Danasa"

ЗАШТО ПОЛИТИЧАР ЂОКИЋ И ЊЕГОВИ ПАЈТОСИ САМИ НИСУ ДАЛИ ОСТАВКЕ? Брнабић: Нови блокадерски слоган - Мила, ми и мафија, само док је функција

TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ b

Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi i sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta. Posle više od godinu i po dana maltretiranja koje su sprovodili blokaderi na čelu sa Vladanom Đokićem, ovaj rezultat ne čudi nikoga.

Pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio je između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, a sada vidimo prave rezultate rada Đokića i političkog delovanja blokaderskih "studenata". Postavlja se pitanje zbog čega političar Đokić ne podnese ostavku na mesto rektora Beogradskog univerziteta, nego nastavlja da ga uništava.

U objavi na društvenoj mreži X, Brnabić je reagovala na naslov "Danasa" koji glasi "Zašto su rektor i prorektori Beogradskog univerziteta ostali bez funkcija u državnim institucijama?"

Foto: Printskrin

 - Mnogo je logičnije pitanje zašto političar Ðokić i njegovi pajtosi sami nisu dali ostavke na sve svoje državne funkcije? Dve godine se bore protiv države, nazivaju nas mafijom i kriminalnim klanom, viču da su nam svima ruke krvave i da smo ubice, ali funkcija i apanaža se ne odriču. Novi blokaderski slogan - Mila mi i mafija, samo dok je funkcija! Dobro je da smo i to saznali - i mi u državi, i ovi blokaderi koji se diče Ðokićevim moralom i poštenjem. Kakvi beskičmenjaci - zaključila je Brnabić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija

OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija