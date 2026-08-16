ZAŠTO POLITIČAR ĐOKIĆ I NJEGOVI PAJTOSI SAMI NISU DALI OSTAVKE? Brnabić: "Novi blokaderski slogan - Mila, mi i mafija, samo dok je funkcija"

Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi i sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta. Posle više od godinu i po dana maltretiranja koje su sprovodili blokaderi na čelu sa Vladanom Đokićem, ovaj rezultat ne čudi nikoga.

Pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio je između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, a sada vidimo prave rezultate rada Đokića i političkog delovanja blokaderskih "studenata". Postavlja se pitanje zbog čega političar Đokić ne podnese ostavku na mesto rektora Beogradskog univerziteta, nego nastavlja da ga uništava.

U objavi na društvenoj mreži X, Brnabić je reagovala na naslov "Danasa" koji glasi "Zašto su rektor i prorektori Beogradskog univerziteta ostali bez funkcija u državnim institucijama?"

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