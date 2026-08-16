"HOĆE LI ĐOKIĆ ZBOG SUNOVRATA UNIVERZITETA PODNETI OSTAVKU?" Đukanović postavio udarno pitanje blokaderskom rektoru

NAKON što je Univerzitet u Beogradu zabeležio ozbiljan pad na Šangajskoj listi, ponovo se otvara pitanje odgovornosti rukovodstva ove najstarije i najznačajnije visokoškolske ustanove u Srbiji.

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Upravo zbog toga advokat i član Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović postavio je pitanje koje se, kako ocenjuje, više ne može izbegavati. Ko će preuzeti odgovornost za ovakav pad i da li će se pred rektorom Vladanom Đokićem otvoriti pitanje ostavke?

Đukanović ukazuje da odgovornost rukovodstva mora da postoji kada institucija od nacionalnog značaja beleži ozbiljno pogoršanje svog položaja na jednoj od najpoznatijih svetskih univerzitetskih rang-lista.

- Hoće li se postaviti pitanje odgovornosti rektora Đokića posle dramatičnog pada kredibiliteta Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi? Doveli smo do toga da naša najstarija visokoškolska ustanova doživi ozbiljan pad, sa trendom koji zabrinjava. Odgovornost mora da bude iznad svega, pa se postavlja pitanje hoće li neko rektora pitati da podnese ostavku - poručio je Đukanović.

Podsetimo, političar Vladan Đokić i blokaderi direktno su krivi za najnoviji strmoglavi pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi.

Univerzitet u Beogradu sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta, dok je prošle godine bio među 500 najboljih. A to se dogodilo za vreme dok je na čelu Univerziteta Vladan Đokić koji predvodi blokaderski pokret.

Za ovo su direktno krivi rektor Univerziteta Vladan Đokić, kao i studenti-blokaderi koji su sistemski radili na razaranju ove institucije. Ako bi došli na vlast, tako bi nam uništili i srozali čitavu zemlju.

(Informer)