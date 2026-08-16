Politika

"ZAŠTO UOPŠTE POSTOJI REKTOR?" Jovanov: Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je?

V.N.

16. 08. 2026. u 09:51

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ŠEF poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov pozvao je političara Đokića na odgovornost povodom pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.

ЗАШТО УОПШТЕ ПОСТОЈИ РЕКТОР? Јованов: Није крив Ђокић за оно што се дешава са установом којом управља?! А ко је?

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je? I drugo, ako njegovo upravljanje ne proizvodi nikakve posledice, zašto uopšte postoji rektor? Možemo idući put da stavimo kanarinca na to mesto. Ionako bi manju štetu pravio - napisao je Jovanov na platformi X.

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