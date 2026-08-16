"ZAŠTO UOPŠTE POSTOJI REKTOR?" Jovanov: Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je?
ŠEF poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov pozvao je političara Đokića na odgovornost povodom pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.
- Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je? I drugo, ako njegovo upravljanje ne proizvodi nikakve posledice, zašto uopšte postoji rektor? Možemo idući put da stavimo kanarinca na to mesto. Ionako bi manju štetu pravio - napisao je Jovanov na platformi X.
Preporučujemo
GUON OBJASNIO NEKE STVARI GRBOVIĆU: Teško Vam ide ta relativizacija
16. 08. 2026. u 19:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)