"ZAŠTO UOPŠTE POSTOJI REKTOR?" Jovanov: Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je?

ŠEF poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov pozvao je političara Đokića na odgovornost povodom pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je? I drugo, ako njegovo upravljanje ne proizvodi nikakve posledice, zašto uopšte postoji rektor? Možemo idući put da stavimo kanarinca na to mesto. Ionako bi manju štetu pravio - napisao je Jovanov na platformi X.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?!

A ko je?

I drugo, ako njegovo upravljanje ne proizvodi nikakve posledice, zašto uopšte postoji rektor?

Možemo idući put da stavimo kanarinca na to mesto. Ionako bi manju štetu pravio. https://t.co/aEmBYXnqSq — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) August 16, 2026